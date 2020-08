Brad Pitt are o nouă iubită? Cu cine a fost surprins celebrul actor

În ultima vreme au tot existat speculații cu privire la relațiile pe care Brad Pitt le-ar avea, fie cu Alia Shawkat sau cu actrița Margot Robbie. Acele zvonuri s-au dovedit a fi false, însă de data aceasta actorul a fost surprins în compania unui cunoscut model.

Mai exact, Brad Pitt a fost fotografiat alături de modelul Nicole Poturalski, în vârstă de 27 de ani. Un martor a dezvăluit pentru Entertainment Tonight faptul că ei au ajuns miercuri dimineață în Paris. Nicole a fost cea care a ajuns prima pe aeroportul din Paris, Charles de Gaulle. Ea venea din Berlin și a fost văzută în timp ce îl aștepta pe Brad Pitt din Statele Unite. De acolo, cei doi au mers pe Aeroportul Le Bourget, de unde au urcat pe bordul unui jet privat care i-a dus în sudul Franței.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Brad Pitt (@bradsource) pe Aug 27, 2020 la 3:41 PDT

„Au fost văzuți urcând într-o mașină cu șofer care i-a dus la următorul lor zbor. Ei au mers cu avionul o oră și au fost văzuți la aterizarea în sudul Franței”, a declarat martorul pentru ET.

Brad Pitt era îmbrăcat extrem de relaxat, mai exact cu un tricou alb, peste care a pus o cămașă kaki, pantaloni într-o nuanță similară, la care a asortat o pereche de pantofi albi, șapcă și ochelari. Nicole era îmbrăcată cu o bluză albă, pantaloni nude, o jachetă de piele, alături de o pereche de cizme și o pălărie. Ambii purtau mască de protecție.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de CELEBS_IN_TOUCH 2.0 (@celebs_next) pe Aug 26, 2020 la 7:56 PDT

Potrivit Us Weekly, se pare că ei ar forma deja un cuplu. Nicole Poturalski e model și este reprezentată de A Management, Official Models în New York și de NEXT Models în Los Angeles. Nicole călătorește peste tot în lume și împărtășește asta și cu urmăritorii ei de pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram Soon🌊🌊🌊 O postare distribuită de Nico (@nico.potur) pe Iul 19, 2020 la 5:57 PDT

Nicole Poturalski a apărut în reviste precum ELLE, Harper’s Bazaar Germania și Grazia. De asemenea, ea a apărut și pe coperta ediției din luna septembrie a revistei ELLE Germania.

Nicole Poturalski nu împărtășește pe conturile sale de socializare foarte multe detalii din viața personală, însă în luna februarie a făcut publică o fotografie alături de fiul ei, Emil.

Vezi această postare pe Instagram Angel Engery. Best Friend. Best Company. Gang! O postare distribuită de Nico (@nico.potur) pe Feb 29, 2020 la 10:04 PST

În 2018, Angelina Jolie a depus acte spunând că fostul ei soț nu plătește suficient pentru creșterea copiilor, însă avocații acestuia au respins acuzațiile, numindu-le doar o încercare de a atrage publicitate negativă în jurul despărțirii lor. Angelina Jolie și Brad Pitt au format un cuplu timp de 12 ani și au fost căsătoriți timp de alți doi ani, până când Jolie a depus actele de divorț în 2016. Cei doi au 6 copii.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

