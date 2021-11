Andrei Ștefănescu are o nouă relație? Ce spune prezentatorul: „Viața merge înainte”

În urmă cu un an, Andrei Ștefănescu a divorțat de fosta lui soție, Antonia, alături de care are și un băiat, pe nume Ayan, în vârstă de 4 ani. În ciuda faptului că s-au despărțit și în acte nu mai sunt soț și soție, cei doi au continuat să aibă o relație amicală pentru binele fiului lor.

În ultimele luni, au apărut speculații potrivit cărora Andrei Ștefănescu, prezentatorul show-ului „Prețul cel bun” de la Antena 1, ar avea o relație cu o colegă de trust. Până acum, Andrei Ștefănescu nu a confirmat aceste zvonuri. El a făcut mărturisiri într-un interviu pentru revista VIVA! despre viața lui personală, considerând că nu își dorește să ofere foarte mult detalii pentru că vrea să își protejeze fiul. „Capitolul acesta din planul personal aș vrea să îl țin pentru mine. Nu că este vreun secret sau secret de stat, dar deocamdată nu vreau să vorbesc despre viața mea privată, pentru că este prea devreme după divorț. Am un copil mic, pe care vreau să îl protejez cât mai mult, și nu pot vorbi despre lucrurile astea. Cert este că viața merge înainte și eu cred că ăsta este lucrul important.”

În ciuda tuturor dezamăgirilor de care a avut parte, Andrei Ștefănescu este totuși optimist, iar el a mărturisit că are motive pentru care să se simtă fericit. „Fericirea pentru mine înseamnă să fiu sănătos, să îmi fie prietenii sănătoși, să îmi fie familia sănătoasă, copilul sănătos, să pot munci, să îi pot sprijini și ajuta pe cei din jurul meu… Cred eu că așa s-ar traduce fericirea. Nu știu ce m-ar face mai fericit decât să îi am pe părinții mei lângă mine, să am copilul lângă mine, să am prietenii lângă mine, iar eu să pot să fiu sănătos, să pot munci și să îi ajut din când în când pe cei care au nevoie de mine”, a adăugat Andrei Ștefănescu pentru revista VIVA!.

Recent, s-a aflat că Antonia, fosta parteneră a lui Andrei Ștefănescu, s-a despărțit de Vincenzo Aiello, un fost concurent de la Chefi la cuțite, după o relație care a durat șase luni.

Andrei Ștefănescu și fosta lui soție, Antonia, au decis să se despartă în vara anului 2020. Artistul a anunțat pe rețelele de socializare anul trecut, în luna noiembrie, că el și Antonia s-au despărțit, după o relație de șapte ani și că divorțul s-a finalizat în septembrie, la notar, pe cale amiabilă. Cei doi s-au căsătorit în toamna anului 2019. Cununia lor civilă a avut loc în Sinaia.

Foto: Arhiva ELLE

