Andrei Aradits, mărturisiri după ce soția lui a plecat în India pentru câteva luni: „E groaznic”

Andrei Aradits se poate mândri cu o căsnicie care durează de aproape două decenii. Actorul și soția lui, Andreea, s-au cunoscut pe platourile de filmare, în 2002, atunci când el a jucat în serialul „În Familie”, difuzat de Prima TV.

Andrei și Andreea Aradits au împreună și un fiu, pe nume Eric, în vârstă de 16 ani, care îi calcă pe urme tatălui său, el având deja la activ câteva apariții în seriale precum cunoscuta producție Las Fierbinți difuzată de PRO TV. A mai jucat în scurtmetrajul „Excursie”, dar și în pelicula „Octav”, alături de nume celebre, precum Marcel Iureș, Victor Rebengiuc, Lia Bugnar, Dana Rogoz, Andi Vasluianu și nu numai.

Soția lui Andrei Aradits este plecată în India pentru câteva luni, urmând acolo un curs de yoga. Aceasta este instructoare de yoga și aprofundează domeniul. Actorul a vorbit în emisiunea „La Măruță” despre această perioadă, în care soția lui este departe de casă.

Andrei Aradits a mărturisit că soția lui va veni acasă abia în luna martie și a povestit cum decurge acum programul lui și cum se descurcă singur cu fiul lor, Eric.

„Ea vine în martie, e nenorocire. Am așa programul. Eu mă trezesc dimineața, fiul deja a început să funcționeze singur și se scoală, i-am făcut gofre, le pune și le încălzește și apoi pleacă la școală, e ok. Dimineața, primul lucru pe care îl fac e să hrănesc pisicile, sunt cinci. Le dau mâncare, curăț, apoi mă duc afară, le dau pisicilor de afară, le iau mâncarea veche, le pun mâncarea nouă, schimb apa care a înghețat, la pun apă caldă. Apoi intru, sunt ușier de pisici. După care încep alea, trebuie să mai fac prin casă, am făcut curat. Am făcut curat! Astea erau lucruri ale soției, eu nu mă pricepeam la astea. Am descoperit că aveam și un aparat de șters praful, apoi mașina de spălat, o mai sun (n.r. – pe soție) și o întreb pe ce apăs.”