Andreea Raicu a dezvăluit că mama ei a avut Covid-19

Andreea Raicu a mărturisit că mama ei a avut Covid-19 în urmă cu trei săptămâni. Vedeta în vârstă de 43 de ani a povestit pe larg prin intermediul unui video publicat pe Instagram momentul dificil prin care a trecut alături de mama ei.

„Eu întotdeauna, de la începutul pandemiei, am ales să port mască. Am simțit să o fac pentru că am vrut să mă protejez pe mine, și mai ales pe mama mea, care este foarte în vârstă. De fiecare dată când ne întâlneam, după ce a trecut lockdown-ul, pentru că în acea perioadă doar i-am dus alimente, niciodată nu m-am întâlnit cu ea, și ulterior, de câte ori ne-am văzut, amândouă am purtat mască.”

Andreea Raicu a spus că deși a intrat în contact cu mama ei, ea nu s-a infectat cu coronavirus. „Acum trei săptămâni, am simțit-o obosită, a început să tușească și, deși nu mă gândeam că ar fi avut de unde să contacteze virusului, am hotărât să merg să o testez. Cu surprindere am aflat că a fost testată pozitiv. (…) Viața e imprevizibilă și s-a întâmplat să nu o infectez eu și să se infecteze singură. Întâlnindu-mă cu ea de multe ori, cel puțin de trei ori după ce a contractat virusul, eu nu l-am contractat. M-am testat de trei ori și am ieșit negativ.”

Vedeta a menționat că mama ei a stat timp de două săptămâni în spital. „A fost spitalizată două săptămâni. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și personalului din spitalul Babeș, care a avut grijă de ea într-un mod fantastic. Am reușit să trecem cu bine peste această perioadă, iar ea acum este acasă și se simte bine, ușor slăbită.”

Andreea Raicu și-a încheiat mesajul punând accent pe faptul că virusul există și că trebuie în continuare să purtăm mască și să ne protejăm. „Am vrut să împărtășesc pentru că virusul există, este printre noi, mai aproape decât ne imaginăm. Dacă nu facem ceva, nu purtăm mască, nu ne protejăm, nu vom putea depăși acest moment foarte repede. Este o experiență traumatizantă prin care nu doresc nimănui să treacă.”

