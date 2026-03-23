Andreea Popescu, dezvăluire neașteptată pe internet. Ce a făcut cu puțin timp înainte de anunțarea divorțului de Rareș Cojoc: „Nu am niciun regret!”

Postările de pe social media făcute de Andreea Popescu înainte de anunțarea divorțului nu lăsau deloc să de înțeleagă că aceasta ar avea probleme în căsnicie.

În urmă cu câteva zile, Andreea Popescu a anunțat oficial încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc. Cei doi au decis să pună capăt relației după mai mulți ani petrecuți împreună.

Andreea Popescu, achiziție impresionantă cu puțin timp înainte de anunțarea divorțului

Mai mult chiar, Andreea Popescu se mândrea cu achizițiile pe care le făcea, fiind extrem de fericită.

Ea și-a cumpărat un inel de la un brand de lux, un inel cu aur roz de 18 carate, decorat cu diamante mici, care costă începând cu 3.000 euro și poate ajunge până la 12.000, în funcție de model și specificații.

„Nu am niciun regret! Îmi place mult să îmi fac cadouri singură. Am o satisfacție extraordinară, e ciudat?”, a scris Andreea Popescu, pe Instagram.

Andreea Popescu a anunțat oficial că divorțează

Andreea Popescu, cunoscută publicului ca fostă dansatoare a Deliei, a folosit rețelele sociale pentru a confirma oficial divorțul de Rareș Cojoc, cu care a format un cuplu timp de 15 ani. Cei doi au împreună 3 copii.

„Am divorțat. Din păcate, nu ne-am mai iubit suficient de mult încât să rămânem împreună până la sfârșit. Și consider, în continuare, căsătoria este mai mult decât un act; este o taină, este o cruce pe care doi oameni aleg să o poarte împreună cu foarte multă răbdare, cu foarte mult sacrificiu și, mai presus de toate, cu foarte, foarte multă iubire. Iar noi am ajuns în punctul în care am hotărât să coborâm de pe această cruce. Din păcate. Dar această decizie nu anulează respectul profund pe care îl avem pentru instituția familiei și, mai ales, pentru taina căsătoriei. Cu toate acestea, suntem aici.”, a transmis Andreea pe social media.

Andreea Popescu a ținut să sublinieze faptul că nu a fost vorba de infidelitate din partea soțului ei.

„Vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care noi am participat și care a fost interpretat din vina mea, pentru că eram într-un moment de vulnerabilitate și nu am știut să îmi aleg cu grijă cuvintele, ca o infidelitate. Pot să vă spun cu mâna pe inimă că în toți cei 15 ani de relație și căsnicie, Rareș a fost un soț corect și loial până la sfârșit.”, a subliniat Andreea.

Cum a apărut Rareș Cojoc pe internet la câteva zile de la anunțul divorțului

Rareș Cojoc, fostul soț al Andreei Popescu, se concentrează pe carieră, așa cum reiese din clipurile postate pe conturile de socializare. El s-a afișat alături de Andreea Matei, partenera lui de dans, la repetiții.

Conform celor precizate pe social media, repetițiile au loc la Târgu Mureș, iar săptămâna viitoare cei doi vor participa la un important concurs de dans.

Cu numeroase premii în palmares, aceștia sunt, în momentul de față, cei mai buni dansatori din lume. De-a lungul anilor, Rareș Cojoc a adunat numeroase trofee și titluri naționale, reușind să câștige campionatul intern de nu mai puțin de 22 de ori. Primele rezultate notabile au apărut încă de când avea doar 15 ani, moment în care a început să se remarce în competițiile de profil.

Unul dintre cele mai importante rezultate ale carierei sale a venit în anul 2025, când dansatorul român a câștigat medalia de aur la un concurs major organizat în China. În aceeași perioadă, a obținut și o medalie de argint la competițiile mondiale, performanță care i-a consolidat reputația pe scena internațională.

De asemenea, la Jocurile Mondiale de la Chengdu, Rareș Cojoc și Andreea Matei au urcat pe podium după ce au ocupat locul al doilea în proba Standard.

Părinții lui Rareș Cojoc nu au dorit ca acesta să aibă o relație cu Andreea Popescu

În urma anunțului legat de divorțul de Rareș Cojoc, au ieșit la iveală mai multe detalii despre relația pe care Andreea Popescu a avut-o cu părinții fostului ei soț.

Invitată în urmă cu câteva luni în podcast-ul lui Jorge, Andreea Popescu a povestit de ce relația cu Rareș Cojoc a întâmpinat numeroase obstacole la început.

„Socrii mei sunt minunați, au făcut o treabă extraordinară cu el. Soacra mea este medic neurolog pediatru și socrul meu este inginer. Au chestia asta dintotdeauna, când mergem undeva eu vorbesc, gesticulez. (….) Am avut mici impedimente la început. Noi la început ne-am ascuns. Eram din lumi total diferite, eram dansatoarea Deliei, apăream în presă în perioada aceea, socrii mei sunt foarte discreți și când noi am oficializat relația, mi-a zis că nu avem voie să ne afișăm, pentru că nu trebuie să apărem în presă. A avut un șoc tata socru când l-a văzut pe băiatul lui în ziare”, a declarat Andreea Popescu, în podcastul lui Jorge.

Nu este prima dată când Andreea Popescu a vorbit despre relația dificilă cu părinții soțului ei, în special cu mama acestuia, precizând însă că acele situații au fost la începutul relației cu Rareș Cojoc.

„Am avut și situații, dar e normal. În 15, 16 ani, nu mai știu din când sunt cu Rareș, din anul 2011, da, au fost situații. Cu socrul meu m-am înțeles cel mai bine, încă de la început, dar și cu el a trebuit să construiesc această relație, în timp. Să știți că soacra mea este puțin atipică, Rareș are o relație extrem, extrem de apropiată cu tatăl lui. Adică, ei vorbesc de 10 ori pe zi și acum. Mama soțului meu este genul acela de mamă de băiat foarte relaxată, nu am simțit niciodată din partea ei: ‘Îmi iei băiatul, ce îi faci băiatului meu’, nu. Dar am trecut și noi prin momente. Am avut momente, probabil și ea își dorea o noră într-un fel, dar e normal. Acum înțeleg mult mai bine decât la 27 de ani când i-am cunoscut băiatul.”, a spus Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

