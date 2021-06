Andreea Marin, declarații despre dorința de a avea încă un copil

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu și-au păstrat relația departe de ochii presei. Cei doi trăiesc de aproape patru ani o poveste de dragoste, iar vedeta a făcut dezvăluiri despre dorința de a avea un copil cu actualul partener.

În ceea ce îl privește pe Adrian Brâncoveanu, el este fostul consul al României în Libia, angajat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și este discret în ceea ce privește aparițiile publice. Andreea Marin a făcut mărturisiri despre planurile de viitor pe care ea și partenerul ei le au, însă a făcut și o declarație cu privire la posibilitatea de a avea un copil împreună. „Avem aproape 4 ani de când suntem împreună. Alături de el am învățat să țin pentru mine anumite aspecte ale vieții. El este un om discret, nu își dorește să apară în public. Are și o altă meserie, este diplomat iar asta m-a ajutat în dorința mea de a fi discretă. Am învățat ce înseamnă un alt gen de dragoste de la el. Nu am mai trăit acest gen de dragoste, e altceva, el e altfel. Am învățat să respectăm limitele celuilalt. Ne dorim un copil, dar nu depinde doar de noi. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom avea și un copil. Și Violeta își dorește mult asta, sunt convinsă”, a declarat Andreea Marin, potrivit Canal 33.

Deși foarte mulți se așteaptă să îi vadă căsătoriți, vedeta a povestit că pentru ea, căsătoria nu mai are o importanță atât de mare. În trecut, vedeta a avut un mariaj de trei ani cu fizioterapeutul Tuncay Ozturk. Andreea Marin a fost căsătorită timp de șapte ani cu Ștefan Bănică, cu care are o fiică adolescentă, pe nume Violeta. Căsătoria e o tradiție, în primul rând. Dar apoi, înaintând în viață, cum e cazul meu, nu mai are nimic nemaipomenit în ea o hârtie care m-ar lega de cineva pentru că am văzut și cum e să fii căsătorit cu acte în regulă și să nu îți fie bine. Nu asta garantează binele într-o relație. Pentru mine, prin experiența și filtrul propriu, treaba asta nu mai are așa o importanță, a povestit prezentatoarea TV într-o emisiune la Canal 33.

Nu este pentru prima dată când Andreea Marin dezvăluie că nu are în plan să se căsătorească cu partenerul ei. „În momentul în care va fi cazul voi spune. Nu există un astfel de plan. Da, locuim împreună. Nu trebuie să fiu măritată pentru asta!”, a spus Andreea Marin pentru o emisiune TV.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

