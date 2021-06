Imagine rară cu băieții lui Ștefan Bănică

Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva și-au păstrat povestea de dragoste departe de ochii publicului. Cei doi au fost discreți până acum, preferând să facă același lucru și în ceea ce îl privește pe băiețelul lor, Alexandru.

Ștefan Bănică are toate motivele să fie mândru de familia lui. El are trei copii: pe Radu Ștefan, care e băiatul cel mare, din relația cu Camelia Constantinescu, pe Violeta din căsătoria cu Andreea Marin, și pe Alexandru alături de actuala parteneră, Lavinia Pîrva.

Recent, Radu Ștefan Bănică a fost surprins într-o ipostază inedită cu Alexandru. Într-o fotografie pe care chiar Lavinia Pîrva a făcut-o și a publicat-o pe Instagram, se poate observa cum cei doi frați se țin de mână și se plimbă.

De asemenea, și Ștefan Bănică și-a încântat urmăritorii de pe rețelele de socializare cu un video în care aleargă alături de fiul lui cel mic, Alexandru.

Până acum, atât Lavinia Pîrva, cât și Ștefan Bănică nu au făcut publice fotografii cu chipul lui Alexandru. Recent, fiul lor a împlinit doi ani, iar artista a împărtășit cu fanii ei o imagine în care cel mic este fotografiat de la spate în timp ce stă pe iarbă. Fotografia a fost însoțită și de un mesaj prin care aceasta vorbește despre momentele petrecute alături de Alexandru. „A mai trecut un an în care ne-am cunoscut mai bine, un an în care am învățat unul de la altul, un an în care m-ai făcut să simt că sunt puternică, frumoasă, prețioasă, mi-ai oferit și îmi oferi cele mai frumoase clipe pe care nu aș fi putut să le trăiesc niciodată fără tine. La mulți ani îngerașul meu și îți mulțumim ție și lui Dumnezeu că ai apărut în viața noastră și suntem cei mai fericiți părinți.”

În luna octombrie a anului trecut, Lavinia Pîrva a făcut mărturisiri sincere în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de pe PRO TV despre schimbările care au apărut în viața ei de când a venit pe lume Alexandru. „Copilul meu mă solicită total. Este genul de copil bombă cu ceas. Sunt foarte fericită cu Alexandru. Doarme noaptea, ziua mă solicită foarte mult, dar îmi face plăcere pentru că intru în lumea lui și mă simt extraordinar de bine”, povestea artista la vremea respectivă.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică sunt împreună din 2013, iar în 2017 s-au căsătorit în secret în Bulgaria. În mai 2019, Lavinia a devenit pentru prima dată mamă.

Foto: Instagram