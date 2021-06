Alexandra Ungureanu, despre concursul Asia Express: “Credeam că sunt pregătită psihic… ei, bine, nu!”

Alexandra Ungureanu a plecat pe Drumul Împăraților alături de mama ei. Cu multe scenarii în minte și așteptări de toate felurile, artista se considera oarecum pregătită pentru ce avea să se întâmple în Asia Express, mai ales că a urmărit toate cele trei sezoane de până acum.

„Orice scenariu mi-am făcut acasă, s-a dus. Credeam că sunt pregătită psihic… ei, bine, nu! Asia Express e o surpriză totală. Fiecare seară se închide cu oboseală maximă, simți că nu mai poți, dar ești curios să vezi ce se întâmplă mâine. Am ieșit total din zona mea de confort, am început să sar, aproape să stau în cap, doar să oprească cineva la autostop”, a declarat ea.

„Proiectul ăsta este peste așteptări, dar nu peste limitele mele. Până acum, indiferent de clasamente, eu sunt mândră de mine că nu am clacat în aceste provocări cu care nu m-am întâlnit niciodată în 68 de ani. Fluctuația emoțională dintr-o zi mă secătuiește, cu asta cred că îmi este cel mai greu. Când a început cursa, m-am simțit vinovată pentru că în postura de telespectator am crezut uneori că este un truc. Realitatea întrece cu mult ceea ce vedem noi la televizor relaxați și criticând”, mărturisit mama Alexandrei.

„În prima zi de Asia Express eu am vrut să plec acasă. Cu turcii e imposibil să te înțelegi, nu vorbește unul o boabă de engleză, iar autostopul e un coșmar. Rucsacii pe care îi cărăm au cel puțin 17 kilograme. Eu mi-am aruncat tot din el, o să vedeți și în emisiune. Am decis să ne numim echipa Gambă pentru că la cât am mers pe jos ni s-a dublat dimensiunea picioarelor de când am ajuns aici”, a mărturisit și Connect-R, încă o dovadă că Asia Express îi pune la grele încercări pe concurenți.

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Buble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital, sunt cele nouă perechi dornice de aventură și adrenalină. Drumul Împăraților trece prin Turcia, Georgia, Azerbaijan și continua cu două destinații surpriză.

