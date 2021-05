Mama Laurei Cosoi vorbește cu curaj despre lupta sa cu cancerul

Ligia Cosoi, mama Laurei Cosoi, a fost diagnosticată cu cancer în 2008, o veste șocantă cu atât mai mult cu cât boala de care suferea era înaintată, aproape inoperabilă. Aceasta a făcut declarații în cadrul unui proiect organizat de Asociația „Bucuria de a fi” la care a luat parte și a povestit cum diagnosticul său a venit pe neașteptate, deși se simțea bine dar, recunoaște, nu mai fusese la un control de câțiva ani.

„Nu fusesem de 4-5 ani la un control, e drept, nu mă durea nimic. Am ajuns întâmplător la spital și aparent eram într-un stadiu în care abia mai puteam fi operată dacă nu mă grăbeam. Mă simțeam vinovată că nu am făcut controale la timp și acum copiii își ascundeau lacrimile, se îndepărtau din când în când de mine și nu înțelegeam de ce mă luau și mă plimbau să-mi mai iau gândul”, a povestit Ligia Cosoi.

Însă mama Laurei Cosoi și-a pus toate forțele la luptă, și a beneficiat atât de tratamentul dur oferit de medicii care s-au ocupat de ea, cât și de credință și de adjuvante naturiste. „Este o luptă pe care trebuie să ți-o asumi și să faci tot ce e posibil din partea ta. Sigur că există și imprevizibilul. Există un plan acolo sus, cu noi, și foarte mult nu poți influența, dar trebuie să te iubești, să ai priorități, să înțelegi că e un moment critic și că l-au mai depășit și alții.”, a mai declarat aceasta.

„Paralel cu tratamentul medical, atunci am descoperit o altă lume, a plantelor, a ceaiurilor, hrana vie. Am urmat un tratament naturist dar, din iubire față de cei dragi, nu mi-am permis să fac un experiment, să spun că nu fac chimioterapie sau radioterapie, că am citit eu ceva pe net. Sigur că sunt ceva urmări și te tulbură, dar asta trebuie făcut. Ăsta e prețul sănătății până la urmă”, a concluzionat mama Laurei Cosoi.

Deși Ligia Cosoi a trecut cu bine peste boală, Marius Cosoi, tatăl Laurei Cosoi, a decedat în urma infectării cu noul coronavirus, motiv pentru care actrița a și acuzat dificultățile pe care le-a întâmpinat în sistemul medical în încercarea de a-i oferi acestuia tratament. Bărbatul suferea și de diabet. „Am apucat să vorbesc cu el sâmbătă seara. Nu m-am gândit ce se va întâmpla… S-a uitat la mine și mi-a spus că-mi mulțumește pentru tot. Mi-a zis că o să vedem ce va fi.”, a declarat Laura Cosoi despre ultima conversație cu tatăl său.

Foto: Instagram Laura Cosoi