Andreea Ibacka, schimbare inedită de look. Cum arată acum actrița și ce reacție a avut Cabral, soțul ei: „De ce…”

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în 2007, atunci când erau colegi într-o telenovelă românească, și s-au căsătorit în anul 2011. Au împreună doi copii, pe Namiko și pe Tiago, iar prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Andreea Ibacka este recunoscută pentru rolurile pe care le-a interpretat în mai multe telenovele românești. O perioadă, vedeta a prezentat alături de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman emisiunea „Happy Cafe” de la Happy Channel, însă a decis să facă o pauză de la lumea televiziunii și să se concentreze pe alte proiecte

Actrița a dezvăluit pe rețelele de socializare că și-a schimbat culoarea părului, optând pentru o nuanță de șaten. Ea a dezvăluit și ce reacție a avut soțul ei, Cabral, dar și faptul că va încerca să modifice nuanța actuală deoarece nu este foarte mulțumită de rezultat.

Fanii i-au lăudat însă inițiativa de a-și schimba culoarea părului, dar au ținut să sublinieze că i se potrivește mai bine blondul.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Ibacka a vorbit despre cum i s-a schimbat viața după ce a ajuns cunoscută.

Ea a mărturisit că a ajuns în lumea showbiz-ului complet întâmplător.

„Cât despre debut și despre drumul pe care trebuia să-l urmez – am tot povestit – inițial nici nu mi-am dat seama pe unde merg. Am ajuns la casting aproape din greșeală, atunci când eram studentă la ASE, lucram în cu totul alt domeniu și nu cunoșteam pe nimeni în televiziune. N-aveam nici firimituri de pâine lăsate pe drum, vorba aceea, ca Hänsel și Gretel. Dar am pășit de mână cu echipa potrivită, dornică să învăț (tocilara din mine). Am muncit mult, dar a meritat”, a mai spus ea pentru sursa citată.