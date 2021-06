Andreea Ibacka, mărturisiri despre rolul de mamă și provocările pe care le-a întâmpinat

Andreea și Cabral Ibacka vor deveni părinți în toamna acestui an. Actrița și prezentatorul TV mai au împreună o fetiță, pe nume Namiko.

Andreea Ibacka a mărturisit într-un interviu pentru revista Viva! că ea și soțul ei, Cabral, se imaginau în ipostaza de părinți, însă actrița nu s-a grăbit să facă acest pas. „Deși ne vedeam părinți, nu m-am măritat cu graba aceasta în minte, nu mă simțeam pregătită la 25 de ani. Așa că am amânat planurile, însă și când am rămas însărcinată am știut că s-a întâmplat în momentul în care pot să mut munții din loc pentru copilul meu.”

În ceea ce privește schimbările care au apărut în viața Andreei Ibacka atunci când a devenit mamă pentru prima dată, actrița a povestit că a avut o serie de temeri. Cu toate astea, nu a fost mamă panicată și a avut parte de sprijinul familiei, iar la al doilea copil lucrurile ar sta diferit. „Am avut așteptările cât de cât realiste ale unei mame 30+. Dar chiar și așa, la primul copil nu prea știi la ce să te aștepți, de aici toate temerile. Citești, întrebi și tot nu ești convinsă în ce recomandări ar trebui să te încrezi. Nu am fost o mamă panicată, dar cu siguranță aș face totul mai relaxată a doua oară. Familia m-a ajutat mult, cu ajutorul lor am reușit să mă dedic și câtorva proiecte online. Cât despre schimbări, sunt cele firești, întâlnite în orice casă cu copii mici. Somn mai puțin, apă caldă cu timp limitat (în 10 minute sunt spălată pe cap și unsă cu toate alifiile) la schimb cu zâmbete cât cuprinde”, a declarat actrița în același interviu.

Actrița a vorbit și despre Namiko și cum ea mai face din când în când năzbâtii și a dezvăluit cine ia atitudine în aceste situații. „Cabral se impune mai bine. Problema e că, uneori, e atât de amuzantă în năzbâtiile ei, încât ne bușește și râsul. E momentul când trebuie să ne acoperim unul pe altul pentru ca mesajul pentru ea să fie clar”, a spus Andreea Ibacka pentru revista Viva!.

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la noi. S-au cunoscut în 2007, când erau colegi într-o telenovelă românească și s-au căsătorit în 2011. Prezentatorul TV mai are o fiică, Inoke, din mariajul cu fosta soție, Luana Mitran.

