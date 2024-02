Andreea Ibacka, dezvăluiri inedite despre începutul noului an: „Atât se pare că ne ține entuziasmul”

Andreea Ibacka a împărtășit cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale faptul că, spre deosebire de anii anteriori când renunța ușor la rezoluțiile de Anul Nou, în acest an și-a propus să rămână fidelă planurilor stabilite. La vârsta de 38 de ani, actrița s-a hotărât să-și aloce mai mult timp pentru sine. Deși există o tendință generală de abandonare a rezoluțiilor de început de an, ea se simte bine menținându-se pe traseul pe care și l-a propus.

La începutul fiecărui an, mulți oameni își stabilesc rezoluții pe care adesea le uită după o perioadă, revenind la obiceiurile lor de zi cu zi și neglijând obiectivele personale stabilite. Andreea Ibacka, conștientă că și ea a procedat așa în trecut, afirmă că în acest an a ales să rămână fidelă rezoluțiilor sale, concentrându-se mai mult pe propria persoană.

„Știi că există oficial o zi a abandonării rezoluțiilor de anul nou? A fost pe 17 ianuarie. Mda, cam atât se pare că ne ține entuziasmul. În pozele acestea zâmbesc fiindcă îmi dau seama că anul acesta mă țin de plan mai bine ca niciodată. Şi fac multe chestii bune pentru mine. După ce m-am întors din concediu am fost şi la sală. Am mers şi la fizioterapie. Am mai schimbat şi alimentația. M-am văzut cu prietenii. Îmi aplic singură măşti de hidratare la fiecare 3-4 seri. Şi m-am reapucat de vizionat seriale (şi documentare). Poate-s paşi mici, dar am apucat-o de undeva. Şi mă simt tare bine! Ceea ce mă face şi mai productivă și mai zen. De fapt, te-am sunat' să-ți amintesc să ai grijă de tine, ca să ai grijă de alții”, a scris actrița într-o postare pe Facebook, unde a publicat și câteva imagini cu ea.