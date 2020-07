Andreea Esca a avut coronavirus. Vedeta face primele declarații

Andreea Esca a avut coronavirus. În cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru știrile Pro TV, Andreea Esca a făcut primele declarații după ce în presă s-a vehiculat că vedeta TV ar fi infectată cu noul coronavirus.

Andreea Esca a fost întrebată de către colegul ei, Cosmin Stan, dacă a fost sau nu depistată pozitiv cu coronavirus. „Da, am fost bolnavă de Covid-19, atât eu, cât și soțul meu și unul dintre copii. Și mulțumită lui Dumnezeu și medicilor extraordinari alături de care am trecut prin această perioadă nefericită suntem bine și avem un rezultat negativ astăzi toți trei.

Andreea Esca a mărturisit și cum anume a debutat boala la ea, dar și la soțul ei. „Primul care s-a îmbolnăvit în familia noastră a fost soțul meu. Avea de două zile febră foarte mare pe care inițial am asociat-o cu o problemă mai mult gastrică, ne-am gândit că poate are o enterocolită sau o toxiinfecție alimentară pentru că atunci când el avea tot felul de probleme cu stomacul, făcea și febră. Mi s-a părut ciudat că era aproape a treia zi în care făcea febră și era foarte mare, aproape de 40 de grade. Atunci ne-am impacientat. Am chemat salvarea, ne-a făcut testul de coronavirus, el a ieșit pozitiv, eu am ieșit negativ. Bineînțeles că imediat a fost dus la spital. Eu am hotărât chiar dacă aveam un rezultat negativ pentru că avusesem contact cu cineva care avea un rezultat pozitiv să rămân în izolare pentru 14 zile și să îi fac testul și băiatului nostru care locuiește cu noi.”

„I-am făcut acest test și lui Aris, și a ieșit un rezultat pozitiv, el până în acel moment neavând niciun alt simptom decât că îmi spunea că îl deranjează puțin gâtul. A doua zi după ce a fost internat Alex, l-am internat și pe Aris. Și-a făcut și fiica mea testul, deși ea nu locuiește cu noi și nu avusesem prea mare contact. Și-a făcut și Alexia testul și a ieșit negativ.”

Andreea Esca a vorbit despre simptomele pe care le-a avut și când anume și-a dat seama că are coronavirus. „La mine au apărut simptomele după vreo cinci zile. Mi se părea ciudat că mie mi-a ieșit rezultatul negativ. Eram hotărâtă după 7-8 zile să refac testul, să vedem ce se întâmplă. Nu au apucat să se împlinească cele 7-8 să fac noul test și într-o zi, făcând ceva de mâncare, făceam niște cartofi cu usturoi și mi-am dat seama dintr-o dată că nu simt mirosul de la usturoi. Am început să testez tot felul de parfumuri, care erau foarte puternice și mi-am dat seama că nu simt absolut nimic. Am început să gust și tot felul de lucruri și mi-am dat seama că îmi pierd și gustul, era clar că între timp am devenit și eu purtătoare a acestui virus. Mi-am făcut testul mai devreme și am avut un rezultat pozitiv și eu. Aveam roșu în gât, o amigdalită să zic, dar nu m-am speriat foarte tare pentru că eu fac foarte des acest roșu în gât, nu m-a dus gândul către Covid”, a declarat Andreea Esca.

Vedeta a povestit și despre perioada petrecută în spital. „M-am dus și eu imediat în spital, tot la Victor Babeș de la bun început. Problema cea mai mare a fost că în cazul soțului meu lucrurile s-au întâmplat mult mai grav, iar pentru mine ceea ce i s-a întâmplat lui a fost o mare surpriză. (..) N-am luat deloc legătura cu Alex cât eu am fost internată în spital. Eu am fost la un etaj, el la altul. Am putut doar înainte să plec din spital să trec foarte puțin să îl văd.”

„Am ales să vorbesc acum, când am ajuns acasă. Fiecare om cred că are limitele lui și vreau să le mulțumesc acelora care m-au privit ca pe un om. Nu sunt Dumnezeu, nu sunt un robot. Sunt un om! Probabil că asta a fost limita mea. Am considerat că într-o asemenea situație, prioritar pentru mine era să mă ocup de sănătatea familiei mele și să ne vedem trecuți de acest lucru. Nu e niciun mister, nu e niciun secret, nu e nicio rușine. Doar că nu mă simțeam în stare să fac acest lucru și nu mi se părea normal ca eu să dau declarații.”

Pe 10 iulie, printr-un comunicat de presă oficialii PRO TV au confirmat faptul că „în cursul acestei săptămâni, câțiva angajați au fost confirmați, din păcate, ca fiind infectați cu COVID-19. Colegii noștri urmează cu strictețe recomandările autorităților și ale specialiștilor. Întreaga echipă care a intrat în contact direct sau indirect a fost și este în continuare testată. De asemenea, au fost luate măsuri suplimentare celor deja existente în PRO TV. Întregul sediu, studiourile și mașinile companiei au fost dezinfectate imediat după aceste confirmări, adițional față de dezinfecțiile profesionale care aveau deja loc zilnic în incinta companiei din luna martie.”

Foto: ProTV

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro