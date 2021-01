Andreea Bănică dezvăluie problema de sănătate cu care se confruntă de 6 ani

Andreea Bănică a vorbit cu sinceritate pe contul ei de Instagram despre problemele de sănătate pe care le are. Cântăreața în vârstă de 42 de ani a dezvăluit într-o serie de Instastories că după prima naștere, a descoperit că are niște probleme hormonale, iar de atunci este foarte atentă cu privire la stilul ei de viață.

„După cele două nașteri, de fapt, după prima naștere, corpul meu a luat-o puțin razna. Am întâmpinat niște probleme hormonale. După asta am încercat să descopăr problemele, iau tratament de atunci, de vreo 5-6 ani. Ulterior l-am făcut pe Noah, a fost un noroc. Ideea e că am început să am un regim de viață sănătos.”

Andreea Bănică a spus că s-a hotărât să meargă la medic după ce a observat că depune grăsime în anumite zone ale corpului. „Văzând pe corpul meu că organismul meu nu mai răspunde atât de ușor la orice fel de mâncare și că se depune imediat pe abdomen, umeri, brațe, eu nu depuneam grăsime așa de repede, întotdeauna am avut mâinile subțiri. Ideea este că văzând toate aceste lucruri și faptul că începusem să am niște dereglări foarte mari hormonale am luat atitudine, am fost la doctor, mi s-a prescris tratament, de atunci sunt sub tratament. La fiecare 6 luni merg la control.”

Artista a mai povestit că de 6 ani acordă o foarte mare atenție alimentației sale și că toată viața va urma un regim. „De vreo 5-6 ani de zile sunt atentă la ceea ce mănânc. Clar, se vede pe corpul meu. Nu mai pot să mănânc orice. Dacă fac exces 2-3 zile după aceea tot eu trag și am de suferit și muncesc foarte mult pentru asta. Sunt momente în care îmi doresc să mănânc anumite feluri de mâncare și mă uit la copiii mei sau la Lucian care nu are nicio treabă, el mănâncă orice. Dar, eu îmi doresc să fiu sănătoasă, să arăt bine pentru mine, familia mea, copiii mei și publicul meu. Regimul meu de viață e bazat pe un calcul de calorii.

Toată viața voi fi atentă, voi avea un regim de viață sănătos, probabil cu mici excepții la un Crăciun, Paște și zile onomastice. Este normal să fiu atentă cu mine pentru că până la urmă sunt eu importantă pentru mine, familia mea, pentru voi”, a spus Andreea Bănică pe Instastories.

Andreea Bănică este căsătorită cu Lucian Mitrea, fost impresar. Cei doi formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul din România. În luna iunie a anului 2020, au împlinit 23 de ani de relație și 12 ani de la nuntă. Andreea Bănică și Lucian Mitrea au împreună doi copii, pe Sofia, în vârstă de 9 ani, și pe Noah, în vârstă de 4 ani.

