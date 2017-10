Andra a dezvaluit ce inseamna melodia “Semne” pentru ea si a povestit ce a simtit in prima zi de scoala a fiului ei

Cu ocazia lansarii celei mai noi piese a Andrei, o colaborare pe care artista a realizat-o impreuna cu Connect R, ELLE a stat de vorba, live, cu cei doi cantareti.

In cadrul interviului, Andra a dezvaluit ce inseamna melodia „Semne” pentru ea si care sunt „urmele” care i-au ramas pe suflet, amintirile frumoase care i-au marcat viata.

„Fiecare se regaseste in melodie prin momentele pe care le-a trait in viata”, a explicat artista. „Pentru mine, au ramas semne frumoase in sufletul meu, la mine semnele sunt amintirile frumoase: nunta, botezul copiilor mei, nasterea celor doi copii ai mei… semne care ma fac fericita.”

In timpul interviului, Andra a auzit clopotelul si copiii unei scoli din apropiere care au iesit in pauza iar asta a facut-o sa isi aduca aminte de propria copilarie, dar si de prima zi de scoala a fiului ei, David, care a intrat de curand in clasa pregatitoare.

„Eu acum retraiesc amintirile din scoala pentru ca David a inceput clasa pregatitoare si ne trezim in fiecare dimineata, pregatesc sendvisul, cerealele cu lapte… mi se pare atat de frumoasa perioada asta cand retraiesti anii din copilarie!”, a povestit Andra.

Poti urmari intregul video mai jos.

Foto: Arhiva Revistei ELLE