Delia – vacanta exotica in Paradis (GALERIE FOTO)

Este o vacanta binemeritata si perfecta pentru a-si incarca bateriile, mai ales ca urmeaza o perioada foarte aglomerata pentru indragita artista.

In afara de galele live ale celor doua emisiuni pe care le filmeaza, Delia va sustine in aceasta toamna si un concert eveniment.



”PsiheDelia”, show care s-a desfasurat trei zile la rand cu sala arhiplina la Bucuresti, ajunge pe 19 noiembrie la Londra, la Indigo at O2 Arena.

Foto: Instagram