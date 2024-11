Anca Țurcașiu, mărturisiri emoționante despre nepoata ei, Zoe, și rolul de bunică: „Nu pot descrie în cuvinte”

Anca Țurcașiu a devenit bunică pentru prima dată la jumătatea lunii iunie, după ce Andreea, soția fiului ei, Radu, a născut o fetiță, pe care au ales să o cheme Zoe.

Anca Țurcașiu este în culmea fericirii de când a devenit bunică. În ciuda programului aglomerat și a numeroaselor proiecte profesionale în care e implicată, artista reușește să petreacă timp prețios cu nepoata ei, Zoe. Cântăreața a făcut recent câteva mărturisiri emoționante despre rolul de bunică pe care l-a îmbrățișat de curând în viața ei.

„Nu poți înțelege cât de multă dragoste poți să simți decât când te afli în postura respectivă. Înainte de a fi mamă sau bunică n-ai cum să realizezi. E ceva ce, având azi, nu pot descrie în cuvinte! S-o țin în brațe pe Zoe, să petrecem timp împreună, să-mi zâmbească, să mă strângă cu mânuța…. plus fericirea din ochii copiilor mei, Andreea și Radu….E ceva magic! Sunt binecuvântată și recunoscătoare!”, a mărturisit Anca Țurcașiu pe contul personal de Instagram.

Într-un interviu acordat recent, artista a mărturisit că nu a putut petrece mult timp cu nepoata sa deoarece a avut toată vara concerte pe litoral, având un contract cu un lanț hotelier.

„Este un sentiment unic. Dar eu nu prea am fost bunică, doar s-a născut copilul și am plecat la mare. Abia când mă întorc de la mare o să stau mai mult cu ea. Sigur că am văzut-o. Am fost special la București să o văd”, a mai spus Anca Țurcașiu, pentru VIVA.