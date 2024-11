Anca Țurcașiu, anunț surprinzător după vacanța cu partenerul ei în Abu Dhabi: „Am mai încheiat un capitol…”

Anca Țurcașiu a dezvăluit în vara anului 2020 că a divorțat de fostul ei partener, medicul Cristian Georgescu, după o căsătorie care a durat 22 de ani. Anunțul artistei a luat prin surprindere pe toată lumea și a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește motivele care au dus la separare. Cei doi au împreună un băiat, pe nume Radu.

Recent, Anca Țurcașiu a împărtășit noi imagini inedite cu partenerul ei, alături de care este foarte fericită. Vedeta a decis să își oficializeze relația în această vară, după ce a fost surprinsă de paparazzi alături de un bărbat misterios, iar fotografiile au devenit virale.

Anca Țurcașiu a fost rezervată în legătură cu despărțirea de fostul ei partener de viață. După divorț, actrița nu a dezvăluit detalii despre viața sa amoroasă, însă după apariția unor imagini surprinse de paparazzi, cântăreța a făcut primele declarații despre noul ei partener, dezvăluind și imagini inedite cu acesta.

Se pare că relația dintre cei doi este din ce în ce mai bună. Artista a dezvăluit recent că ea și iubitul ei au avut parte de momente inedite în Abu Dhabi, destinație pe cate au vizitat-o pentru prima dată. Anca a postat pe rețelele de socializare un anunț legat de vacanța lor, alături de o fotografie emoționantă.

„Am mai încheiat un capitol de poveste din viețile noastre. Abu Dhabi. O vacanță scurtă, dar binevenită, în căldură și dragoste. Viața e atât de scurtă….merită s-o trăim cât mai intens…mai ales când ajungi la o vârstă la care realizezi ce înseamnă trecerea noastră pe aici… Seară frumoasă, dragilor!”, a scris Anca Țurcașiu pe pagina sa personală de Facebook.

Într-un interviu acordat recent, Anca Țurcașiu a vorbit despre relația cu partenerul ei, făcând unele dezvăluiri neașteptate.

„Suntem prieteni de foarte mulți ani, vreo 20, și n-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună. Fiecare și-a construit propria familie. Între timp, am divorțat amândoi și ne-am regăsit, rămânând prieteni, într-o altă formă, poate trimiși unul către celălalt, de undeva de sus, pentru a ne conecta în alt fel decât am făcut-o până acum, pentru că fiecare dintre noi avea nevoie de un partener așa cum este celălalt. Ne completăm extrem de frumos…”, a povestit ea într-un interviu pentru revista VIVA! .

Concurenta de la Asia Express are numai cuvinte de laudă la adresa partenerului ei de cuplu, lângă care este foarte fericită.

„E prima oară când simt cu adevărat că am alături un bărbat care este atent, grijuliu, care nu mă lasă să fac nimic, care are o grijă de mine și o atenție nemăsurate, cu care fac absolut totul împreună, extrem de tandru, de romantic. Nici nu știu să gestionez atâta atenție care vine către mine și atâta grijă, pentru că, în toată viața mea, eu am făcut mult mai mult din lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă alții în jurul meu”, a mai povestit Anca Țurcașiu pentru sursa citată anterior.