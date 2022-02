Anca Serea și Adrian Sînă, escapadă romantică de Dragobete. Ce destinație au ales cei doi

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri de vedete din România. Cei doi sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015.

Gesturile romantice sunt la ordinea zilei atunci când vorbim despre acest cuplu, așa că nu este de mirare că cei doi au ales să sărbătorească Dragobetele cu o escapadă romantică în doi.

Anca Serea și Adrian Sînă au ales ca destinație de vacanță Viena și au și împărtășit cu fanii care îi urmăresc pe rețelele de socializare câteva imagini.

„Bun găsit din Viena! Începând de ieri mă aflu alături de Adrian în acest oraș minunat, unul dintre preferatele mele. Recunosc că mi-au plăcut însă tare mult variantele voastre de răspuns, când v-am întrebat ce destinație credeți că avem. Și vă mulțumesc pentru mesaje și implicare 🙏. Până acum am avut timp doar de o scurtă sesiune de shopping, căci drumul lung de aproximativ 10 ore cu mașina a fost extrem de obositor… Chiar dacă am văzut majoritatea atracțiilor turistice din oraș, sunt sigură că sunt multe locuri interesante de descoperit și multe lucruri deosebite de văzut… Vă pup în pași de vals!”, a scris Anca Serea pe Instagram.

Cei doi au decis ca de această dată să plece singuri în vacanță, mai ales că în urmă cu puțin timp au fost plecați împreună cu copiii la munte. Anca Serea este mama a șase copii: David și Sara, din căsătoria cu omul de afaceri Filip Poplingher și Noah, Ava, Moise și Leah din căsătoria cu solistul Adrian Sînă, cu care are o relație de peste 10 ani.

Anca Serea are o relație excelentă cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare și din acest motiv vorbește mereu cu aceștia și le face dezvăluiri chiar și despre viața ei de cuplu.

Recent, întrebată de fani pe Instagram dacă și-ar mai dori un copil, Anca a dezvăluit că ea și soțul ei își mai doresc o fetiță. Cu toate acestea, problemele de sănătate cu care se confruntă vedeta nu îi permit cel puțin în acest moment să aibă încă un copil.

„Condiția mea medicală nu îmi va mai permite, din păcate, să am în următoarea perioadă niciun fel de copil, poate doar unul adoptat. Nu sunt însărcinată sub nicio formă. Am niște probleme destul de grave medical care nu mi-ar permite. Am luat câteva kilograme, este adevărat, vreo 3-4 și lumea probabil este învățată să fiu foarte slabă, dar din cauza faptului că iau foarte multe suplimente alimentare am mai pus câteva kilograme”, declara Anca Serea într-un interviu recent.