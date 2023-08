Alexia Eram, mesaj emoționant pentru iubitul ei, Mario Fresh, de ziua sa de naștere: „Sunt cea mai mândră”

Mario Fresh și-a sărbătorit ieri ziua de naștere și cu acest prilej remarcabil, partenera lui de viață i-a transmis un mesaj cu adevărat surprinzător și încărcat de emoție. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară și au venit imediat. Fiica Andreei Esca a publicat un mesaj special pentru iubitul ei, care a fost în centrul atenției.

Artistul a radiat de fericire mai mult ca niciodată, iar motivul este cu totul deosebit. Astfel, acesta și-a sărbătorit ziua sa de naștere, începând un nou capitol în viața sa. Încă de la primele ore ale dimineții, urările și gândurile bune s-au revărsat asupra sa, aducându-i o bucurie în plus. Printre acestea, un mesaj cu adevărat special a venit din partea iubitei sale, Alexia Eram. Cei doi sunt împreună de 7 ani și au trecut prin foarte multe provocări.

O astfel de ocazie specială nu putea trece neobservată pentru Alexia Eram, care a ales să împărtășească o doză generoasă de iubire cu iubitul ei, Mario Fresh. Prin intermediul rețelelor de socializare, aceasta a capturat un moment autentic și neașteptat dintre cei doi și l-a imortalizat într-o fotografie.

Alexia a adăugat și un mesaj emoționant, însoțind imaginea cu un sincer „La mulți ani” adresat cântărețului. Fiica Andreei Esca a transmis că este cu adevărat mândră de ce a realizat iubitul ei până în prezent și că dorește tuturor să aibă parte de o dragoste precum a lor.

La începutul lunii august, Alexia Eram și Mario Fresh au sărbătorit aniversarea de 7 ani de relație. Alexia Eram s-a întors recent din aventura America Express, unde a fost plecată împreună cu fratele ei, Aris. A stat câteva luni departe de iubitul ei, Mario Fresh, iar acum încearcă să recupereze timpul în care nu au fost unul lângă celălalt. Cu această ocazie, creatoarea de conținut a postat un mesaj special pentru partenerul ei.

Alexia Eram a dezvăluit recent detalii despre povestea de dragoste pe care o trăiește împreună cu Mario Fresh. Creatoarea de conținut a vorbit și despre gelozia din cuplu, dar și despre cum o gestionează.

„Nu sunt o persoană foarte relaxată, sunt foarte irascibilă de fel, dar nu sunt nici o persoană foarte nervoasă. Sunt agitată de fel. Sunt geloasă cum orice om e gelos. Nu cred că există să nu fii gelos. Cred că în orice relație există o mică parte de gelozie, nu cred că există relații în care să nu fie deloc, așa că este bine asta. Dacă nu ar fi gelozie înseamnă că ceva nu e ok. Nu poate să fie omul cu ochelari. Are voie să zică dacă o fată e frumoasă, are dreptate. Este firesc. Dacă vezi pe cineva frumos, afirmi asta. Asta nu înseamnă că trebuie să se întâmple ceva”, a declarat Alexia Eram pentru WOWbiz.