Dezvăluirea neașteptată făcută de Mario Fresh: „Nu mai poate nimeni în casa aia”

Mario Fresh e un cântăreț apreciat, care are succes în plan profesional și o mulțime de colaborări cu alți artiști îndrăgiți din industria muzicală românească.

Recent, Mario Fresh a făcut o dezvăluire surprinzătoare cu privire la familia sa și viața personală. Artistul în vârstă de 23 de ani a dezvăluit că e fascinat de ukulele, un instrument pe care l-a primit cadou de ziua lui, și la care cântă destul de des, motiv pentru care apropiații lui au ajuns să se simtă deranjați.

„I-am distrus, de când am ukulele, am primit de ziua mea de la Raed, tovarășul meu bun. Și chiar cu cadoul de la el am scris piesa, a plecat „Ai fost”, de la acordurile cântate pe ukulele, de acolo a plecat toată piesa cu Alina Eremia. Pot să zic că e cel mai tare cadou, care îți mai aduce încă un cadou, e extraordinar. Cânt în fiecare seară, în fiecare dimineață, i-am distrus, nu mai poate nimeni în casa aia. Dacă vin ai mei la mine își pun mâna în cap, „iar te apuci, mă, iar te apuci?”. Și nici nu-i bag în seamă când spun „Mario, trezește-te, Mario, ridică-te, îmbracă-te, că plecăm”, a declarat Mario Fresh pentru cancan.ro.