Ce părere are Andreea Esca despre căsătoria Alexiei Eram cu Mario Fresh: „Deja s-au plictisit”

Mario Fresh și Alexia Eram au o relație frumoasă de câțiva ani, care adesea captează atenția celor care îi urmăresc. Desi au existat tot felul de zvonuri de-a lungul timpului legate de despărțirea lor, lucrurile pare să fie din ce în ce mai serioase între cei doi, iar acest aspect nu este ignorat de Andreea Esca.

Fanii lui Mario au speculat în timp că artistul va face pasul cel mare și o va cere în căsătorie pe cea care i-a furat inima, dar lucrurile nu s-au întâmplat întocmai. Artistul pare să nu fie dispus să se stabilească într-o căsnicia viitorul apropiat, iar Alexia Eram nu se deranjează de acest lucru.

De asemenea, nici Andreea Esca nu este foarte entuziasmată de posibilitatea ca fiica ei să se căsătorească la o vârstă atât de fragedă, cum reiese din propriile declarații ale vedetei tv. Prezentatoarea de știri de la Pro TV își dorește ca cei doi să fie fericiți, dar încă îi consideră copii, ceea ce o face să creadă că este prea devreme pentru a întemeia o familie și, desigur, pentru a avea copii.

Cei doi tineri formează una dintre cele mai iubite și frumoase cupluri din showbiz. Se iubesc cu pasiune de mai bine de șase ani, dar Alexia a declarat recent că nu se simte pregătită să se căsătorească cu iubitul ei. Vloggerița a precizat că simte nevoia să mai copilărească la această vârstă și nu se grăbește să facă pasul cel mare.

„Nu mă deranjează neapărat. Poate e normal să fiu întrebată. Dar am 22 de ani, nu știu de ce sunt întrebată. Dar, evident că sunt foarte multe titluri care mă afectează, dar până la urmă acesta este jobul, așa că nu trebuie să bagi în seamă și cam atât. Am 22 de ani, repet. Evident că fiecare face ce vrea, puteți să vă căsătoriți la 22 de ani și să faceți copii, dar eu simt că mai vreau să copilăresc. Evident că Mario gândește la fel, că dacă am avea alte percepții nu am mai fi împreună”, a spus Alexia, pentru wowbiz.ro.