Alexia Eram și Mario Fresh, imagini inedite din vacanța în Bali: „Paradis”

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Sunt împreună de șase ani și nu ratează nicio ocazie prin care să arate cât de mult de iubesc și cât de solidă este relația lor.

Alexia Eram și Mario Fresh au ales să-și petreacă primele zile ale anului într-o vacanță exotică, departe de România. Cei doi au plecat în Bali, o destinație preferată de vedetele autohtone.

Alexia Eram și Mario Fresh au o relație apropiată cu fanii lor și au împărtășit deja câteva imagini din vacanță pe rețelele de socializare. Cei doi se relaxează și se bucură de peisajele superbe. Pe contul personal de Instagram, fiica Andreei Esca a povestit cum a decurs prima zi în Bali.

„Prima zi în Bali🌴: am ajuns la hotel pe la două dimineața, ne-am culcat la 6 pentru că erau tot felul de animale care făceau zgomot😂. Ne-am trezit la 9 am luat mic dejunul și ne-am culcat la loc pentru că eram foarte obosiți.

Adevărata zi a început așadar pe la ora 16:00 când ne-am aranjat lucrurile prin dulapuri, am ieșit să mâncăm în Ubud și gata ziua. Am ciocnit un pahar de vin și așteptăm să vină o nouă zi în paradis.

Ce credeți că abia aștept să fac în Bali?”, a scris Alexia Eram pe Instagram.