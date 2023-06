Cum se înțelege, de fapt, Mario Fresh cu Andreea Esca, mama iubitei lui, Alexia Eram

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Fiica Andreei Esca și artistul sunt într-o relație de aproape șapte ani și postările lor pe social media sunt o dovadă a faptului că cei doi se iubesc ca în prima zi, chiar dacă recent au circulat zvonuri cu privire la despărțirea lor.

Într-un interviu acordat recent, Mario Fresh a vorbit despre relația pe care o are cu Andreea Esca, mama iubitei lui, Alexia Eram. Artistul a mărturisit că are mult respect pentru prezentatoarea PRO TV.

Artistul a mai povestit că i se adresează Andreei Esca cu apelativul „Doamnă”, deoarece consideră că acesta este un semn de respect.

Alexia Eram și fratele ei, Aris, sunt concurenți în ediția din 2023 a emisiunii America Express, difuzată la Antena 1. Mario Fresh, iubitul Alexiei, o sprijină în totalitate în acest proiect și a dezvăluit ce planuri are în perioada în care tânăra va fi plecată.

Artistul este familiarizat cu conceptul, fiind fost concurent al emisiunii. Mario Fresh a făcut echipă cu Alex Velea și a trăit experiența unică, cu toate provocările sale. Astfel, cântărețul a pus-o la curent pe iubita sa cu greutățile din concurs și o susține în totalitate.

„Îți dai seama că, trecând prin experiența asta, am încercat să ajut cât de mult pot. Am încercat să îi explic cât de mult pot cam care este situația acolo, cam ce o să o aștepte. Sper să se descurce. Îi țin pumnii. Pot spune că am fost unul dintre principalii oameni care am împins-o să facă treaba asta, pentru că este o experiență unică și de neuitat și am emoții mari pentru ea. Am emoții mari pentru ea, mai mari decât aș avea pentru mine. Probabil vor trece foarte repede pentru mine, pentru că deja am stabilite peste 45 de concerte doar pe trei luni de vară, deci acasă stau maximum două zile pe săptămână, când apuc și eu să fac curățenie, mai șterg și eu praful”, a spus Mario Fresh, la Antena Stars, potrivit Spynews.