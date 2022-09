Alexia Eram a dezvăluit care este cel mai frumos cadou primit de la Mario Fresh: „Cea mai emoționantă”

Alexia Eram și Mario Fresh trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar relația celor doi pare să meargă din ce în ce mai bine. Mereu împreună și cu zâmbetul pe buze, Alexia și Mario se bucură de fiecare moment pe care îl au, iar când vine vorba despre declarații de dragoste, cei doi nu se sfiesc să dezvăluie cât de mult se iubesc.

Recent, Alexia Eram și-a sărbătorit ziua de naștere, iar prietenii apropiați și familia au fost alături de ea. Tânăra a organizat o petrecere, iar surprizele s-au ținut lanț. Cu toate acestea, fiica Andreei Esca a dezvăluit că surpriza cea mai frumoasă a venit din partea iubitului ei, Mario Fresh. Creatoarea de conținut a spus că a fost emoționată când a văzut ce i-a pregătit artistul de ziua sa de naștere.

Alexia Eram a împlinit pe 31 august 22 de ani. Fiica prezentatoarei TV este cunoscută pentru petrecerile emblematice, iar tema din acest an a fost una mexicană. Invitații săi au avut parte de o atmosferă de vis și s-au distrat pe cinste. Ba mai mult, aceștia, alături de sărbătorită, au fost surprinși cu un program artistic special oferit de Mario Fresh .

Tânăra a dezvăluit că, printre toate cadourile primite de ziua ei, cel mai mult i-a plăcut surpriza pregătită de iubitul ei. Mario Fresh a cântat la ziua Alexiei Eram și i-a dedicat mai multe piese de dragoste. După o relație de 6 ani, cei doi se iubesc la fel ca în prima zi și nu se sfiesc să arate acest lucru tuturor.

„Normal că surpriza iubitului meu. Mi-a făcut o surpriză în timpul petrecerii și a avut un mini-concert. Cred că aceasta a fost cea mai emoționantă surpriză pe care am avut-o și apoi, evident, cadourile de la toți prietenii, familia și așa mai departe”, a povestit Alexia Eram pentru EGO.ro .

De asemenea, Alexia Eram a povestit pentru aceeași sursă menționată că adoră să organizeze petreceri. Ba mai mult, creatoarea de conținut a dezvăluit și cum i-a venit ideea pentru tematica din acest an.

„Eu iubesc să organizez evenimente sau petreceri, aniversări și așa mai departe. În fiecare an încerc să îmi găsesc o tematică. Anul acesta nu știu cum am găsit tematica aceasta. Am zis: „Ok, îmi place să beau tequila. O să fac mexican.” Chiar a ieșit foarte frumos.”