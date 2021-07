Adi Nartea s-a confruntat cu probleme de sănătate grave: „tumoarea era mare, foarte mare”

Actorul Adi Nartea s-a confruntat cu grave probleme de sănătate cu ani în urmă, atunci când i-a fost depistată o tumoră de dimensiuni considerabile în craniu. Actorul din serialul Vlad a fost invitat Acasă la Măruță, iar în cadrul interviului cu omul de televiziune acesta a detaliat suferințele prin care a trecut. Nartea a povestit că tumora i-a fost diagnosticată cu patru ani în urmă, în urma unor simptome ciudate. „Aveam urechea stângă înfundată, efectiv, și nu știam de ce. Făceam aerosoli și ORL-iștii spuneau că am urechea înfundată pentru că am deviație de sept.”

Mai mulți medici i-au recomandat actorului să treacă printr-o operație care să îi rezolve deviația, însă Adi Nartea s-a confruntat și cu altfel de manifestări suspecte ale tumorii. „Mai erau niște simptome, când mergeam la dentist și stăteam cu gura deschisă foarte mult, când o închideam, mă furnica foarte tare pe dedesubt, pe partea stângă, în interior.”

Acesta a povestit că, la îndemnul mamei sale, s-a supus unei investigații imagistice RMN, și tot mama lui a fost cea care i-a dat vestea. „Tot mama mi-a trimis după câteva zile un mail în care îmi spunea că au găsit o formațiune care e intra-craniană, să nu-mi fac probleme, să stau liniștit. Mie nu-mi venea să cred. De ce nu m-a sunat, de ce mi-a trimis mail. Probabil a vrut să evite conversația. Am înțeles că am o tumoare în cap, în spatele ochiului. (…) Am început să sun și să merg la neurologi, neurochirurgi, am consultat vreo patru. A început un periplu ca să-mi dau seama ce era de făcut. Tumoarea era mare, lungime 4 cm, lățime 3 cm, grosime vreo 1 și ceva 2 cm, mare, foarte mare.”

În cele din urmă, acesta a aflat că formațiunea din craniul său „se numește schwanom de trigemen. Este o tumoare care crește pe teaca nervilor, ca o aluniță, dar pe interior. Sunt mulți oameni care au genul ăsta de tumori care cresc și se opresc. Unele nu se opresc din creștere. Asta s-a întâmplat la mine. A fost o creștere lentă. Doctorii mi-au spus că era o chestiune de 6, 7, 8 luni până să mi se întâmple ceva neurologic, să cad efectiv pe stradă.”

Consecințele unei probleme de tipul celei cu care Adi Nartea s-a confruntat pot fi, însă, deosebit de grave: „Ea a intrat 3 cm jumate în cutia craniană, împingea emisfera stângă în sus”, a mărturisit acesta. De aceea, el a mers în Franța, la Lyon, pentru a îndepărta chirurgical formațiunea.

„Îmi aduc aminte că primul medic, specializat pe imagistică, s-a uitat la mine și m-a întrebat dacă m-a văzut pe la televizor. I-am spus că da și mi-a zis: ‘Ar fi ok dacă ai începe să te reorientezi spre un job în care nu prea ai de-a face cu oamenii, pentru că după intervenție este risc mare să rămâi desfigurat'”, a mai spus Adi Nartea.

Ulterior, Adi Nartea s-a confruntat cu două intervenții chirurgicale. „Prima operație a durat undeva la 6 ore sau 7. După am stat 7 zile în spital. (…) N-au reușit să scoată toată tumoarea, pentru că era foarte solidă pe alocuri. Profesorul a zis că nu riscă, pentru că era aproape de o zonă nobilă. În momentul în care a intentat să tragă de ea, am intrat în fibrilații pe masa de operație„.

Foto: PR

