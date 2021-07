Papa Francisc va fi operat. Suveranul Pontif, în vârstă de 84 de ani, are mai multe probleme de sănătate, el suferind și de boala diverticulară a colonului, pentru care va trece acum printr-o intervenție chirurgicală despre care purtătorul de cuvânt al Vaticanului a anunțat că este una programată.

Aceasta este prima internare în spital a acestuia, de când a devenit Papă în 2013. Papa Francisc va fi operat la spitalul Gemelli din Roma, acolo unde s-a operat, pentru o tumoră benignă la colon, și Papa Ioan Paul al II-lea.

Papa Francisc a fost internat duminică, 4 iulie, în cursul după-amiezei, după ce s-a adresat în cursul aceleiași zile mulțimii strânse, ca de obicei duminica, în Piața San Pietro pentru tradiționala binecuvântare. Agenția Reuters a transmis că Papa părea să se simtă bine în decursul prezenței sale la balcon.

Totodată, deși Papa Francisc va fi operat, Vaticanul a transmis și că acesta va face o vizită în Ungaria și Slovacia în toamnă.

Papa Francisc are mai multe probleme de sănătate firești pentru vârsta lui, fiind cunoscut și faptul că are un singur plămân, și că are uneori probleme cu crizele de sciatică, care îi pot îngreuna în anumite momente mișcările. Ultimele probleme de sănătate despre care a vorbit Vaticanul au avut loc în martie 2020, atunci când Papa a fost nevoit să își anuleze programul pentru câteva zile datorită unei indispoziții ușoare.

„Duminică după-amiaza, 4 iulie, Papa Francisc a fost dus către A.Gemelli Policlinic din Roma unde va trece printr-o intervenție chirurgicală programată. Papa a recitat Angelul ca de obicei cu credincioșii adunați în Piața Sfântul Petru. E a plecat de la Casa Marta după-amiaza.”, se arată în comunicatul Vaticanului.

Foto: Profimedia

