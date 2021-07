Mama Deliei, Gina Matache, a vorbit despre problemele sale de sănătate

Gina Matache, mama Deliei, se confruntă de mai mult timp cu o problemă de sănătate. Dincolo de o intervenție chirurgicală recentă la glanda tiroidă, aceasta are probleme și cu o mână, având dureri și fiindu-i foarte dificil să o folosească. Deși a încercat diverse tipuri de tratamente, Gina Matache a declarat acum că a renunțat, încercând să uite de boală, și că nu mai urmează nici un fel de tratament.

„Nu mai am cum să lupt, nu mai vreau să mă duc în spitale”, a declarat mama Deliei, citată de Spy News. „Nu mă mai duc, stau acasă liniștită, nu țin nici un tratament și Dumnezeu cu mila, cum o vrea așa face”. Aceasta a spus și că a ajuns la mai mulți medici, căutând o rezolvare pentru problemele sale de sănătate, iar pe parcurs a aflat că în România nu este disponibil un tratament pentru afecțiunea de care suferă, la fel cum nu există nici în alte țări. Franța ar fi putut fi o opțiune, însă mama Deliei nu deține o asigurare de sănătate care să acopere astfel de tratamente în afara țării.

„Problema la mână e mai complicată decât credeam noi, nu prea există leac, nu prea avem practică, sunt lucruri puțin studiate”, a mai spus mama Deliei. „Mi s-a zis că mai mult nu se poate, deci ce poți să înțelegi. Nu există tratament”.

Totodată, Gina Matache, mama Deliei, a vorbit cu regret despre faptul că nu mai poate duce la îndeplinire anumite activități, cum ar fi să gătească, și, încă mai trist, nu își mai poate ține în brațe nepoții. Aceasta se bucură, însă, de atenția pe care i-o oferă fiicele sale, mergând în vacanțe în ultima vreme alături de acestea. Recent, ea povestea pentru Antena Stars despre o escapadă alături de fiica ei și de soțul acesteia.

„În Dubai am stat o săptămână”, a povestit mama Deliei. „A fost superb, a fost vis. Au luat copiii o vacanță în care să nu stăm doar într-un singur loc, am bifat mai multe locații. Am fost cu Delia și cu Răzvan. Au fost locurile lor diferite și mi-au zis: ‘Hai mama, să guști și tu’. M-au dus pe unde știau ei că este de văzut ceva deosebit. Eram ca un copil care a văzut pentru prima oară nu știu ce minunăție”.

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro