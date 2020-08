Pink a vorbit despre noua operație a soțului ei și l-a numit „omul bionic“

Carey Hart, soțul cântăreței Pink, a fost motociclist profesionist, iar asta înseamnă și că nu este deloc străin de accidente, unele dintre ele foarte grave. Recent, acesta a suferit o nouă intervenție chirurgicală la articulația umărului, iar aceasta a avut succes. Cu această ocazie, Pink l-a încurajat într-o postare pe Instagram.

„Bărbatul meu iubit. Îl iubesc atât de tare. Operația a fost un succes, iar acum să înceapă vindecarea. #bionicman #rotatorcuff #nurseratchetwillseeyounow„, a scris Pink sub poza cu soțul său, Carey Hart, pe patul de spital. Acesta zâmbește, deși operația nu a fost deloc una ușoară. Carey Hart a repostat și el fotografia, mulțumindu-i soției sale.

Soțul lui Pink a postat o fotografie chiar înainte de a intra în operație, dar nu a spus însă și ce accident l-a făcut să ajungă acolo.

Nu a fost un an deloc ușor pentru Pink și familia ei. În luna aprilie, cântăreața și fiul ei de trei ani Jason au fost depistați cu coronavirus, acesta din urmă având simptome grave.

„Amândoi au fost foarte bolnavi. Fiul meu a fost cel mai grav dintre ei doi și asta vine să demonteze teoria cum că acest virus afectează numai oamenii în vârstă”, a declarat atunci Carey Hart. Dar chiar dacă Pink și Jameson s-au îmbolnăvit, soțul ei și fiica lor de 8 ani au fost sănătoși.

Pink a vorbit atunci despre clipele grele prin care a trecut: „Au fost multe nopți când am plâns și când m-am rugat mai mult decât am făcut-o toată viața mea. Este amuzant, dar la un moment dat, ne-au promis că ei [copiii] vor fi în regulă. Acest lucru nu e sigur. Nimeni nu este în siguranță (..) Jameson a fost bolnav. Am păstrat un jurnal al simptomelor noastre în ultimele trei săptămâni. După această perioadă, încă mai are temperatură. A fost ca un rollercoaster pentru amândoi, dar Carey și Willow au fost în regulă.”

