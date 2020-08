Kate Winslet vorbește deschis despre scenele de sex pe care le-a avut cu actrița Saoirse Ronan

Kate Winslet atrage din nou atenția publicului cu noul său film, Ammonite. Rolurile pe care Kate le-a interpretat de-a lungul carierei sale au fost extrem de diverse, însă, de data aceasta, actrița întruchipează un personaj cu adevărat inedit. Ammonite prezintă povestea de dragoste dintre Marry Anning (Kate Winslet) și o femeie măritată (Saoirse Ronan), în Anglia anilor 1840.

Într-un interviu acordat pentru The Hollywood Reporter, Kate a vorbit despre scenele de sex pe care a trebuit să le joace cu partenera sa. Aceasta a declarat că se simte extrem de mândră fiindcă a avut curajul de a-și arăta corpul gol, mai ales după ce a trecut prin experiența a trei sarcini.

„Cu siguranță nu e ca atunci când mănânci un sendviș. Eu și Saoirse am regizat singure scenele”, a explicat Kate într-un interviu pentru Hollywood Reporter, citat de Daily Mail.

Actrița mărturisește că regizorul filmului, Francis Lee, a fost destul de emoționat în ceea ce privește scenele de sex. Așa că, cele două protagoniste au fost nevoie să preia controlul.

„I-am spus: ascultă, lasă-ne pe noi să ne descurcăm cu asta. Și am făcut-o. Vom începe aici. Vom continua cu săruturi, cu sânii, apoi cobori acolo, apoi faci asta, apoi urci aici. Am stabilit toate detaliile scenei”, a explicat Kate.

Întrebată dacă s-a gândit să folosească o dublură pentru aceste scene, actrița a început să râdă.

„Am aproape 45 de ani, iar Saoirse are aproape jumătate din vârsta mea. Și am avut ocazia să fiu eu însămi, la 40 și ceva de ani, după ce am născut. Femeile nu prea au curajul să facă asta”, a mărturisit Winslet pentru Hollywood Reporter. „Am fost pur și simplu încântată de ideea de a spune: asta e, așa arăt eu acum. Cu siguranță nu e corpul pe care-l aveam acum 20 de ani.”

În plus, actrița a declarat că spre deosebire de alte roluri, de data aceasta nu a vrut să piardă niciun kilogram. „Am avut grijă să nu slăbesc, lucru care mi se întâmplă foarte des în timpul filmărilor. Nu-mi place să vorbesc despre greutatea mea, dar o voi face doar în acest context. A fost un efort conștient din partea mea, să nu mă schimb doar pentru că urma să apar goală. Am făcut exact opusul!”, a mărturisit Kate Winslet.

