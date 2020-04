Pink a publicat o fotografie cu fiica ei, Willow, în care poartă ținute asortate

Cântăreața Pink le-a împărtășit fanilor de pe Instagram o fotografie specială cu ea și fiica ei în vârstă de 8 ani, Willow, purtând ținute asortate.

În fotografie, se poate observa cum Pink poartă o bustieră cu dungi, în timp ce fiica ei are un costum de baie dintr-o singură piesă. „Gemene! #inimamea”, a scris Pink alături de fotografie.

Vezi această postare pe Instagram Twins! #myheart O postare distribuită de P!NK (@pink) pe Apr 21, 2020 la 3:22 PDT

Pink se recuperează după ce recent a dezvăluit că ea și fiul ei în vârstă de 3 ani, Jameson Moon Hart, s-au infectat cu coronavirus. Pink a făcut această mărturisire chiar pe contul ei de Instagram pe data de 4 aprilie. „În urmă cu două săptămâni, eu și fiul meu în vârstă de trei ani, Jameson, prezentam simptome specifice infecției cu coronavirus. Din fericire, medicul nostru de familie a avut acces la teste, iar eu am fost depistată pozitiv. Familia mea deja se izolase și am continuat să facem asta în următoarele două săptămâni respectând instrucțiunile medicului nostru. Acum câteva zile, am fost din nou testată și rezultatele au fost negative”, a declarat Pink la acea vreme.

Ulterior, în cadrul unui live pe Instagram cu prietena ei Jen Pastiloff, artista a spus că fiul ei, Jameson, se simte „mult mai bine acum.” „Au fost multe nopți când am plâns și când m-am rugat mai mult decât am făcut-o toată viața mea.”

În urmă cu aproximativ o săptămână, soțul lui Pink, Carey Hart, a vorbit în emisiunea SirusXM’s The Hason Ellis Show despre cum s-au simțit soția și fiul lui după ce au fost diagnosticați pozitiv cu coronavirus. „Amândoi au fost foarte bolnavi. Fiul meu a fost cel mai grav dintre ei doi și asta vine să demonteze teoria cum că acest virus afectează numai oamenii în vârstă”, a declarat el.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

