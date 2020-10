Cum a primit comunitatea LGBTQ+ din România anunțul Papei Francisc de susținere a parteneriatelor civile

Comunitatea LGBTQ+ din întreaga lume, alături de aliații ei, a primit ieri cu entuziasm știrea că Papa Francisc sprijină uniunile civile între persoane de același sex, printr-o declarație istorică, prima de acest fel din partea vreunui reprezentant major al Bisericii Catolice.

Afirmația a fost făcută de Papa Francisc prin intermediul unui documentar, Francesco, care a fost realizat de regizorul rus Evgeny Afineevsky și care a avut premiera miercuri la Festivalul de Film de la Roma.

„Persoanele homosexuale au dreptul să facă parte dintr-o familie. Sunt copiii lui Dumnezeu și au dreptul la o familie. Nimeni nu ar trebui dat deoparte sau nu ar trebui să fie nefericit din cauza asta”, raporta Catholic News Agency că a spus Papa. „Ce trebuie să creăm este o lege a parteneriatelor civile. Astfel, vor fi acoperiți din punct de vedere legal”, a mai declarat Suveranul Pontif. Declarațiile, de altfel, urmează altora, la fel de neobișnuite din partea Papei Francisc, privit astăzi ca foarte progresist pentru poziția pe care o ocupă. Francisc a mai arătat că nu se opune parteneriatelor civile atunci când era arhiepiscop de Buenos Aires.

Am vrut să știm cum a primit comunitatea LGBTQ+ din România vestea afirmațiilor Papei, în condițiile în care ele par să fi creat o furtună chiar în interiorul Bisericii Catolice. Episcopul Thomas Tobin din Providence, Rhode Island, a fost printre primii să critice afirmațiile Papei, spunând că „Biserica nu poate susține acceptarea unor relații obiectiv imorale”, iar Ed Mechmann, de la Arhidioceza din New York, a declarat că Papa face o greșeală. „Catolicii nu pot promova legalizarea uniunilor între persoane de același sex. Dar trebuie să fim clari că el nu schimbă învățăturile Bisericii despre homosexualitate.” Asta în vreme ce James Martin, preot iezuit, care susține de multă vreme comunitatea LGBTQ+, a spus că Papa „creează un nou spațiu pentru persoanele LGBT… Spune asta, e înregistrat, și este foarte clar. Nu doar că tolerează… ci susține.”

Știrea a fost comentată și distribuită intens și în România, unde unii au luat-o drept o erezie (comentariile despre Papă ca fiind Antichristul, Satana sau diverse alte plăsmuiri ale minților înfricoșate au luat cu asalt secțiunile dedicate de pe paginile canalelor de știri sau ale organizațiilor comunitare), iar alții ca pe cea mai bună veste pe care au primit-o recent.

Așa încât am întrebat câteva persoane din comunitatea LGBTQ+ din România cum au primit ele mesajul Papei, dacă speră că susținerea lui va ajuta la schimbarea unor mentalități sau dacă, în cel mai bun caz, poate deveni chiar un catalizator pentru schimbări legislative. În Parlamentul României se află în acest moment, în felurite stadii, șase variante de proiecte de lege pentru parteneriatul civil.

„Pentru o secundă am rămas fără cuvinte, din punctul meu de vedere este o schimbare foarte mare de perspectivă asupra comunității LGBTQIA+, eu cred că de aici se va schimba o mare parte a mentalității generale pe acest subiect, venind de la ‘Papa de la Roma’. Din punctul meu de vedere este o mare reușită pentru comunitatea globală asta, venind de la capul Bisericii Catolice.”, mi-a spus Alex Miclea, activist LGBTQIA+, în vârstă de 26 de ani.

Cristian Vacariu, de 21 de ani, spune: „Eu am urmărit declarațiile Papei pe această temă și nu a venit ca ceva surprinzător din partea lui. Cum a spus și mama (o femeie cam prea religioasă), este cel mai uman papă de până acum, cel mai apropiat de oameni și de timpul în care trăim. Mama chiar a venit la mine după ce a văzut știrea la televizor și mi-a spus: ‘Papa spune că Dumnezeu vă iubeste, că și voi sunteți copiii lui Dumnezeu și aveți dreptul la familie’. Mi-a încălzit inima cu această declarație. Sincer, eu sunt o persoană spirituală și chiar vreau să fac parte dintr-o credință religioasă care să ma accepte ca persoană gay, iar acest statement al Papei Francisc a venit ca o speranță pentru mine și, cred eu, pentru mulți alții. Da, consider că are un potențial uriaș în a schimba mentalități, mai ales în țările majoritar catolice. În cazul României… nu prea cred, din câte văd în spațiul public, creștin ortodocșii și oficialii ortodocși nu prea rezonează cu gândirea actualului Papă, dar sper că e un gând luat în seamă. Sunt optimist și sper că această declarație va atrage după ea alte declarații asemănătoare din spațiul religios, spiritual!”.

Sergiu, de 28 de ani, spune că declarația Papei e mai cu seamă importantă pentru comunitatea LGBTQ+ din țări catolice precum Polonia și Ungaria, „care au raportări majoritar conservatoare la subiectul LGBT. Din păcate, însă, deși Biserica Catolică are un caracter de universalitate și de ecumenism, acceptând și considerând celelalte denominațiuni creștine ca ‘surori’, Biserica Ortodoxă se raportează la sine ca fiind calea unică și adevărată a creștinismului. Astfel, nu mă aștept ca declarația Suveranului Pontif sa influențeze masiv gândirea multora dintre ortodocșii români, care îl numesc pe Papă ‘diavolul alb’. Cu toate acestea, credincioșii sunt de diferite categorii și sunt sigur că mulți au fost atinși măcar la nivel subtil de mesajul de acceptare și iubire venit din partea unei asemenea autorități spirituale.”

La comunitatea LGBTQ+ din Polonia a făcut referire și Robert Rațiu, președintele organizației comunitare Mozaiq:

„Știrea despre declarațiile Papei dintr-un documentar au rupt cu siguranța monotonia știrilor sumbre despre pandemie și în același timp fac parte dintr-un șir de declarații extrem de pozitive cu privire la comunitatea noastră, care au venit din partea Papei în ultima perioada. Această ultimă declarație vine în momente dificile pentru comunitatea LGBT, chiar aici în Europa, nu departe de noi, într-o tară pround catolică, precum Polonia. Sper ca declarațiile Papei să aibă un efect acolo, în sufletele credincioșilor polonezi care declară orașele lor zone libere de LGBT. Pe noi aici, în România, ne ajută cam cât ne-a ajutat legalizarea căsătoriilor din Statele Unite, în 2015. Este important ca aceste mesaje să existe, să avem exemple externe de care să le amintim conducătorilor noștri care uită de cele 6 proiecte de lege pentru parteneriat civil care zac în comisiile din Parlament.”

Vlad Viski, directorul executiv al aceleiași organizații care lucrează pentru comunitatea LGBTQ+, afirmă: „Cred că cele mai recente declarații ale Papei Francisc sunt de salutat în măsura în care transmit un semnal către societate că persoanele LGBT merită să fie respectate, atât de către credincioși, cât și instituțional, de către stat. În același timp, să nu fim păcăliți chiar atât de ușor. Papa susține că s-a implicat în legalizarea parteneriatelor civile, dar nu ne precizează unde anume, în ce țări. Ce știm sigur este că atât în România, cât și în Italia sau America de Sud, Biserica Catolică rămâne una dintre principalele instituții care se opune pe cale instituțională recunoașterii cuplurilor gay. Cu toate acestea, cum am spus, ca semnal al Papei, este un mesaj bun, hotărât, care poate reprezenta fundamentul pentru anumite schimbări la nivelul Bisericii Catolice.”

În vreme ce Lavinia, de 24 de ani, a privit nuanțat sprijinul declarativ al Papei. „Încercările Papei de a face Biserica Catolică relevantă și de a o rupe de gândirea conservatoristă au fost vizibile, de-a lungul timpului, chiar și pentru cei mai neavizați ochi. Nu este nevoie să fii expert în politică internațională sau diplomație, pentru a sesiza progresismul (fie el și parțial) arborat de către Papă. Discursul Suveranului Pontif și demersurile Sale de a face Biserica Catolică un spațiu inclusiv, deschis, aliniat contemporaneității prin problemele și discuțiile abordate, au scopul de a valida Biserica Catolică drept un pol al spiritualității adecvat și potrivit vremurilor și oamenilor actuali (și viitori). Pe de altă parte, nu cred că trebuie să fii expert în teologie pentru a deduce că discursul Papei promovează, în fapt, valorile creștine: îmbrățișarea tuturor credincioșilor, iubirea, acceptarea. Mă bucură faptul că Biserica Catolică încearcă să devină ceea ce propovăduiește.

Cred că e minunat să ai lideri religioși cu valori progresiste și, deși nu sunt o persoană religioasă, am salutat cu bucurie declarația Papei. Personalitatea sa mi se pare potrivită pentru o Biserică a tuturor, nu doar a conservatorilor. Dar lucrul ăsta e o sabie cu două tăișuri, căci fiind a tuturor, Biserica este și a celor conservatori, care nu rezonează cu valorile Papei și critică intens mesajele progresiste ale acestuia. Așadar, raportarea Papei la subiectul LGBT+ nu oglindește, neapărat, atitudinea (tuturor) catolicilor. Desigur, Papa e un lider carismatic, cu o masă mare de simpatizanți, iar cuvintele sale reprezintă puncte de referință pentru mulți. Poate că ieșirile sale publice o să producă schimbare socială, însă nu mă aștept la ceva major și/sau rapid. Cu alte cuvinte, bucuria mea se mai temperează când mă gândesc că eu, ca lesbiană, interacționez zilnic nu cu Papa, ci cu oameni (fie ei creștini, sau nu) și cu instituții, ale căror valori nu sunt întotdeauna atât de deschise.

Deși declarațiile Papei sunt politice, iar parteneriatul civil depinde de scena politică, mă întristează faptul că trebuie să sper ca mesajul unui Suveran Pontif să producă valuri la nivel legislativ. Cu toate astea, sper ca cei care ne reprezintă în forumuri de putere să înțeleagă esența mesajului: statul, la fel ca și Biserica, este al tuturor, nu doar a celor mulți. La fel cum Biserica are obligația morală de a-și îmbrățișa toți credincioșii, așa și statul are obligația etică de a-și proteja toți cetățenii.”

Foto: Shutterstock

