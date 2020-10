Celine Dion a împărtășit o fotografie cu gemenii ei și a transmis un mesaj important comunității LGBTQ+

Celine Dion se numără printre vedetele care rar împărtășește cu fanii ei fotografii cu familia. Însă, de data asta ea și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare și a publicat o fotografie cu gemenii Eddy și Nelson, în vârstă de 9 ani, pe care îi are din căsătoria cu regretatul ei soț, Rene Angélil, care a decedat în ianuarie 2016 la vârsta de 73 de ani, fiind bolnav de cancer.

Motivul pentru care Celine Dion a făcut publică această imagine are legătură cu Spirit Day, care reprezintă o modalitate prin care toți cei care poartă culoarea mov se arată solidari față de tinerii care fac parte din comunitatea LGBT și care se confruntă cu agresiuni și hărțuiri în urma orientării lor sexuale sau a identității de gen. Spirit Day este una dintre cele mai ample și vizibile campanii LGBTQ+ împotriva bullying-ului din lume organizate de GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation).

„Astăzi purtăm mov și ne solidarizăm cu @glaad #SpiritDay! Vă încurajez pe toți să vă alăturați și să luați poziție împotriva agresiunii comunității LGBTQ”, a fost mesajul transmis de Celine Dion.

Pe lângă Celine Dion, și Halle Berry și-a exprimat solidaritatea și a publicat pe Instagram o fotografie în care își îndeamnă urmăritorii să îi urmeze exemplul. „De #SpiritDay ne opunem agresiunii și ne arătăm sprijinul pentru tinerii LGBTQ. Purtați mov și alăturați-vă și voi”, a scris Halle Berry.

