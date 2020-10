Celine Dion are un nou look, iar fanii îl adoră

Recent, Celine Dion a împărtășit cu fanii săi câteva secvențe din timpul înregistrării melodiei The Chase, lansată în 2019. Cu această ocazie, publicul a putut vedea nu numai o parte din procesul creativ al cântăreței, dar și un look total inedit. Chiar dacă de-a lungul anilor, Celine a încercat diferite tunsori sau culori, părul lung, blond și purtat fie sub forma unor bucle lejere, fie într-un coc, a devenit emblematic pentru artista canadiană.

Însă, în clipul video pe care l-a postat pe contul său de Instagram, Celine și-a surprins fanii cu o nouă înfățișare. Artista a optat pentru un look natural, ce amintea de coafurile pe care le purta în anii ’90. Buclele naturale, extrem de bine definite au cucerit imediat publicul. „Ador părul ăsta”, a scris un fan. „Te rog, Celine, poartă coafura asta în timpul turneului Courage World”, a adăugat un altul, făcând referire la turneul pe care artista a fost nevoită să îl amâne din cauza pandemiei de coronavirus și care a fost reprogramat pentru martie, anul viitor.

Fie că vorbim de coafură, sau de piesele vestimentare pe care le alege, Celine Dion este cu siguranță un style icon, iar asta ne-o dovedește fiecare apariție a artistei. Într-un interviu pe care l-a acordat anul trecut revistei ELLE USA, aceasta mărturisea că iubește moda și că joacă un rol important în viața sa: „Pentru mine, moda este artă. Este un mod de a te exprima. Când mă îmbrac cu ceva, mă joc. Nu mă iau prea în serios. Împrumut un personaj. Dar să fiu considerată un fashion icon? Nu știu, trăiesc fiecare zi pe rând, dau tot ce am mai bun, mă simt așa cum vreau să mă simt. Acesta este cel mai important lucru.”

De asemenea, într-un interviu cu WWD, Celine Dion a recunoscut că deține 10.000 de perechi de pantofi la care nu poate renunța, având o legătură personală cu fiecare pereche în parte. „Nu pot renunța la nimic, pentru că fiecare piesă pe care o cumpăr mă aduce unde sunt în această seară. Sunt parte din fiecare pas pe care îl fac, și am un atașament față de ei. Puteți spune că este o nebunie. Păstrez totul și continui să cumpăr un spațiu mai mare.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

