Filmele cu tematică LGBT pe care trebuie să le urmărești în 2020

În ciuda faptului că unele evenimente din cadrul Pride-ului s-au anulat sau amânat în urma restricțiilor privind adunările publice impuse de pandemie, asta nu înseamnă că nu ar trebui să continuăm să celebrăm diversitatea, ci dimpotrivă. Ar trebui ca acum să acordăm o și mai mare importanță reprezentării comunității LGBTQ+ în toate mediile posibile și să contribuim la combaterea stereotipurilor de gen.

Tocmai din acest motiv, îți aducem în atenție că în acest an vor apărea mai multe filme care îmbrățișează diversitatea, lucru care duce și la o vizibilitate a comunității LGBTQ+ în industria cinematografiei, și nu numai.

1. The Thing About Harry

The Thing About Harry este o comedie romantică despre doi tineri, Sam și Harry, care pornesc într-o călătorie împreună. Cei doi se duc la o petrecere de logodnă care are loc de Valentine’s Day, iar în tot timpul acesta ei ajung să se reîmprietenească, după ce în liceu nu s-au înțeles atât de bine. Sam află cu această ocazie că Harry se identifică drept pansexual și astfel încep să aibă sentimente unul pentru celălalt.

2. Lazy Susan

Sean Hayes o interpretează pe Susan în filmul Lazy Susan, o femeie care se regăsește în situația în care nu are un job, o relație, motivație și nici sprijin din partea familiei. Cu toate acestea, decide în sfârșit să facă o schimbare în viața ei, însă își dă seama că nu știe cum anume să facă asta deoarece nu a mai făcut până atunci lucruri de una singură.

3. Happiest Season

Kristen Stewart este protagonista filmului Happiest Season. Ea o interpretează pe Abby, o femeie care vrea să o ceară în căsătorie pe prietena ei, Harper, chiar în cadrul unei petreceri în familie. Însă, Abby are dificultăți să își ducă acest plan la bun sfârșit deoarece prietena ei nu le-a spus părinților săi de orientarea ei sexuală.

4. Ammonite

Regizorul Francis Lee, cel care a realizat și God’s Own Country, revine și în 2020 cu un film la fel de interesant, și anume Ammonite. Filmul surprinde atmosfera din Anglia din anii 1840 și o are în prim-plan pe Mary Anning, o paleontologă și colecționară de fosile, cunoscută în urma descoperirilor sale în Lyme Regis, Londra. Când un vizitator destul de bogat îi spune să aibă grijă de soția sa, Charlotte, Mary nu îl poate refuza. În ciuda diferențelor sociale dintre cele două, ele ajung să aibă o legătură intensă.

5. Benedetta

Filmul Benedetta este bazat pe cartea Immodest Acts – The life of a lesbian nun in Reinaissanse Italy din 1986, scrisă de Judith C. Brown. Filmul o surprinde pe Benedetta Carlini, o călugăriță din secolul al XVII-lea, care decide să se alăture unei mănăstiri din Italia. Ea are parte de vise erotice, așa că începe să își petreacă tot mai mult timpul cu o asistentă, de care se îndrăgostește.

6. The Boys in the Band

The Boys in the Band urmărește povestea unui grup de prieteni care se reunesc într-un apartament din New York cu ocazia unei zile de naștere a unui alt prieten. Filmul reprezintă o reconstituire a unui show care a avut loc pe Broadway în 2018, iar regizorul Ryan Murphy, cel care a realizat și American Horror Story, îl va transforma într-un film pentru Netflix care va avea premiera anul acesta.

7. One Four Three

Filmul One Four Three are ca sursă de inspirație cartea cu același nume scrisă de Jade Winters. Acesta urmărește povestea unei fete, Genevieve, ai cărei părinți încă acceaptă ideea că fiica lor este lesbiană și nu se va mai căsători cu Paul, bărbatul pe care îl considerau ginerele perfect. Ea își reface viața alături de Rebecca, femeia de care s-a îndrăgostit și alături de care este fericită. Însă, Genevieve este atacată și în urma atacului suferă de amnezie. Genevieve nu își mai amintește nimic, iar Rebecca decide ca iubita ei să se întoarcă la părinți și la fostul ei logodnic.

8. The Eternals

După succesul incredibil înregistrat de Avengers, Marvel revine cu un nou film cu supereroi, și anume The Eternals. Ce este cu adevărat surprinzător și de admirat este că prezintă primul cuplu gay de supereroi și primul sărut între persoane de același sex dintr-un film produs de Marvel. Producătorul și președintele Marvel Studios, Kevin Feige, a declarat într-un interviu că „acest lucru va ajuta la o mai bună reprezentare a comunității LGBTQ în industrie.”

Foto: PR, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro