Filme recomandate de actori celebri, pe care le poți urmări online

Poate fi destul de greu să alegi la ce film te mai uiți pe Netflix, însă, din acest motiv, celebritățile de la Hollywood vin în ajutorul nostru și ne spun care sunt recomandările lor.

Vedete foarte cunoscute precum Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Julianne Moore sau Taylor Swift ne spun care sunt filmele lor preferate de pe Netflix și motivele pentru care și noi ar trebui să le vedem.

1. Roma (2018)

Actorul Bradley Cooper ne recomandă filmul Roma. Bradley a declarat pentru Variety faptul că drama scrisă și regizată de Alfonso Cuarón este „minunată.” Inspirația din spatele filmului ar fi chiar femeile din viața lui Alfonso, în special o servitoare, care se opune politicilor din Mexic în anii ’70.

2. Taxi Driver (1976)

Leonardo DiCaprio a spus în timpul unui interviu din 2013 că Taxi Driver „este unul dintre cele mai bune filme independente care s-au făcut vreodată.” El și-a amintit și la ce vârstă l-a urmărit pentru prima dată. „Îmi amintesc că l-am văzut când aveam 15 ani și am rămas fascinat de Travis Bickle, am simțit o empatie incredibilă față de el”, a adăugat el. Filmul surprinde povestea unui șofer de taxi care pornește pe străzile din New York, punând la cale un complot.

3. Step Brothers (2008)

Pentru actrița Jennifer Lawrence, Step Brothers este unul dintre filmele ei preferate. Și acest lucru nu ar trebui să ne mire, deoarece nu ai cum să nu râzi la cel puțin o secvență cu actorii Will Ferrell și John C. Reilly. Brennan și Dale nu se simt apreciați de către părinții lor, așa că încearcă fiecare prin mijloace proprii să își impresioneze mai mult părinții.

4. Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

Elizabeth Olsen spune despre Indiana Jones and the Temple of Doom că este unul dintre cele mai bune filme din celebra serie. Ea a declarat pentru Rotter Tomatoes faptul că este chiar o fană a filmelor cu Indiana Jones. „Am reurmărit trilogia chiar în timpul unui zbor. Le-am văzut pe toate. Pentru mine Temple of Doom este extrem de amuzant și interesant.”

5. Rosemary’s Baby (1968)

Un film pe care ar trebui să îl urmărești este și Rosemary’s Baby, despre care Julianne Moore a vorbit pentru The New York Times. „Cred că este un exemplu incredibil care arată paranoia feminină. Adică, vorbim despre o femeie și cum fiecare persoană la care ea apelează, se întoarce împotriva ei. Este filmat incredibil, iar interpretarea actriței este extraordinară.” Filmul spune povestea lui Rosemary, o femeie care urmează să devină mamă și care are impresia că atât ea, cât și viitorul ei copil sunt în pericol în preajma soțului ei și al vecinilor.

6. Someone Great (2019)

Pentru Taylor Swift, filmul Someone Great a constituit o sursă de inspirație în ceea ce privește piesa ei, Death by a Thousand Cuts. Artista a fost întrebată în mai 2019 de Ellen DeGeneres care este filmul ei preferat, iar ea a ales Someone Great. După ce a fost lansat, ea a dezvăluit că filmul a ajutat-o să compusă piesa de pe albumul Lover. Someone Great este o comedie romantică ce arată cum Jenny, după ce are parte de o despărțire dificilă, decide să se distreze cu prietenele ei în New York.

7. Bad Boys II (2003)

Pentru Gabrielle Union, filmul Bad Boys II este unul dintre preferatele ei. Acesta este partea a doua a seriei în care protagoniștii, Will Smith și Martin Lawrence, care îi interpretează pe Mike Lowrey și Marcus Burnett se reîntâlnesc să investigheze o invazie de droguri în Florida.

8. The Theory of Everything (2014)

Actorul Ross Lynch spune despre The Theory of Everything că l-a ajutat să aprecieze mult mai mult viața. „M-a impresionat foarte mult acest film. M-a făcut să apreciez orice. Cred că este unul dintre filmele mele preferate, care te face să fii o persoană mai bună sau să te bucuri mai mult de viață”, a declarat el pentru Rotten Tomatoes. Filmul nu se concentrează doar asupra inteligenței lui Stephen Hawking și a descoperirilor sale, ci și asupra relației pe care o are cu soția sa. Filmul pune în centru viața acestuia după descoperirea bolii și modul în care i-a influențat complet viața.

9. About Time (2013)

Tot Ross Lynch mai spune și despre About Time că face parte din lista filmelor sale preferate. „Și About Time este un film impresionant. Te face să apreciezi mult mai mult timpul pe care îl ai la dispoziție.” Filmul spune povestea lui Tim, care atunci când își dă seama că bărbații din familia lui au posibilitatea de a călători în timp și de a-și schimba viața, el decide să se întoarcă în timp și să o cucerească pe femeia pe care o iubește.

