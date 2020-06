8 scurtmetraje care prezintă comunitatea LGBT și pe care le poți viziona oricând

Chiar dacă ne-am dori mai multe producții de la Hollywood care au în prim-plan comunitatea LGBTQ+, trebuie să apreciem eforturile regizorilor de film independent care își aduc contribuția și încearcă să reprezinte comunitatea prin munca lor.

Și cum în 2020 avem mai multe premiere ale filmelor cu tematică LGBT, în cazul scurtmetrajelor lucrurile stau altfel deoarece le poți urmări oricând pe YouTube. Așa că, ți-am pregătit o listă cu o serie de scurtmetraje despre povești de dragoste emoționante, intense, chiar dramatice și pe care cu siguranță le vei aprecia.

1. The Two of Us

The Two of Us spune povestea emoționantă de iubire a două tinere care și-au ținut departe de ochii societății dragostea una față de cealaltă. De ceva timp, Sophia își dorește să facă publică relația lor, însă Amanda este destul de temătoare. Acest lucru le aduce pe cele două într-un punct de răscruce, definitoriu pentru relația lor, fiind obligate să ia și o decizie.

2. It’s Okay

It’s Okay este un scurtmetraj care portretizează greutățile prin care trec mai multe adolescente atunci când încearcă să își accepte identitatea. De la primele obstacole privind confuzia în ceea ce privește sexualitatea lor sau respingerea din partea prietenilor ori a familiei, frustrarea și supărarea care apar atunci când cineva îți suprimă identitatea, sunt doar câteva dintre încercările prin care trece o persoană care nu este sprijinită de către cei din jur să se accepte așa cum este și să nu îi fie rușine.

3. SHE

SHE este un scurtmetraj queer care surprinde apropierea dintre două cele mai bune prietene și modul în care își explorează această legătură. Însă, un simplu sărut neașteptat ar putea să le despartă sau să le apropie și mai mult? Frumusețea acestui scurtmetraj constă în faptul că spune o poveste reală.

4. Fast Hearts

Fast Hearts este un scurtmetraj care te va impresiona. Acesta urmărește povestea a două femei care se întâlnesc din întâmplare și decid să își petreacă weekend-ul împreună. Este cu atât mai puternică povestea celor două cu cât sentimentele lor sunt intense, presărate și cu momente tensionate și dificile.

5. Unspoken

În Unspoken vei urmări cum viața lui Emily se schimbă atunci când o întâlnește pe Megan, care o ajută să se descopere pe sine și care îi devine destul de repede apropiată. Însă, își va face Emily curaj să îi spună ce simte cu adevărat? Inocența, dar și afecțiunea copleșitoare ale lui Emily fac din acest scurtmetraj să fie unul emoționant și intens.

6. Girl Night Stand

Katie întâlnește o femeie încrezătoare, care iubește viața și cu care ajunge să își petreacă și noaptea împreună. Cu această ocazie, Katie începe să își pună la îndoiala sexualitatea deoarece pentru ea a fost prima experiență pe care a avut-o cu o femeie. În Girl Night Stand vei vedea cum o astfel de experiență îi dă ocazia unei persoane să își pună întrebări cu privire la propria persoană.

7. Forward Thinking

Forward Thinking aduce în prim-plan povestea de dragoste a două femei din 1900. Relația lor e cu atât mai complicată, cu cât ele resimt și presiunea societății care are alte așteptări de la ele. Așa că, ele sunt puse în fața unei alegeri, dacă să lupte pentru a trăi una alături de cealaltă sau să renunțe la sentimentele lor.

8. Kiss & Tell

Morgan devine confuză privind sexualitatea ei atunci când la o petrecere o sărută pe cea mai bună prietenă a ei, Sarah. Însă, Sarah are un iubit, iar Morgan este sigură că sentimentele nu îi sunt împărtășite. Sarah îi mărturisește că relația ei nu este așa cum cred ceilalți, motiv pentru care Morgan își exprimă și ea sentimentele față de ea. Kiss & Tell este un scurtmetraj care aduce în atenție ceea ce cu toții am trăit la un moment dat, și anume că persoana pe care o placem nu ar avea aceleași sentimente față de noi.

