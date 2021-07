Raffaella Carrà, legenda divertismentului italian, a murit

Raffaella Carrà a încetat din viață la vârsta de 78 de ani, în urma unei boli care nu a fost dezvăluită publicului. Anunțul decesului a fost făcut de partenerul său, coregraful Sergio Iapino, care a declarat: „Raffaella ne-a părăsit. S-a dus într-o lume mai bună, unde umanitatea ei, râsul ei inconfundabil și talentul ei extraordinar vor străluci pentru totdeauna.” De asemenea, acesta a dezvăluit și faptul că vedeta suferea de multă vreme.

Raffaella Carrà a devenit mai întâi cunoscută ca muziciană, având un hit care a ajuns pe locuri fruntașe în topurile europene în anii 70, însă cariera sa a avut cu totul alt avânt în Italia, unde a cunoscut o popularitare uriașă. Născută la Bologna în 1943, Raffaella Carrà a studiat dansul și a lucrat mai întâi ca actriță. A încercat pentru o vreme să obțină succesul în Statele Unite, jucând chiar și alături de Frank Sinatra, însă s-a întors în Italia, acolo unde a găzduit emisiunea de divertisment Canzonissima.

Raffaella Carrà a fost cunoscută pentru recitalurile sale considerate îndrăznețe la vremea respectivă. A fost iconică pentru comunitatea LGBT+, și chiar feministele i-au recunoscut meritele pentru felul în care a cântat despre plăcerea feminină în varianta în limba italiană a hit-ului său din 1978, Do It, Do It Again.

Raffaella Carrà a lansat de-a lungul carierei sale bogate și diverse 25 de albume de studio, cel mai recent fiind Ogni volta che è Natale, în 2018. Cariera sa în televiziune (în mare parte la televiziunea publică italiană, RAI) a continuat până în 2019, deși și-a anunțat retragerea în 2016, iar printre proiectele sale s-a numărat și postura de membră a juriului în celebra competiție adaptată pentru specificul multor țări The Voice. La finalul carierei sale, aceasta s-a dedicat descoperirii noilor talente din industria divertismentului și încurajării acestora.

