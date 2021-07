Gwen Stefani și Blake Shelton s-au căsătorit după 6 ani de relație

Dacă în urmă cu o lună au apărut primele zvonuri conform cărora Gwen Stefani și Blake Shelton s-ar fi căsătorit în secret, acum nu mai există niciun dubiu. Cei doi au devenit soț și soție! Se pare că cei doi au avut parte de o ceremonie extrem de intimă și de restrânsă, evenimentul având loc la ferma lui Blake din Oklahoma. Potrivit unei surse apropiate, Shelton chiar ar fi construit o capelă în curtea sa pentru a se căsători cu faimoasa cântăreață.

„Blake a construit o capelă pe terenul fermei sale din Oklahoma. El a făcut-o, dar a avut parte și de ajutor. Se vor căsători în acea capelă, cel mai probabil la începutul anului viitor”, dezvăluia sursa pentru Us Weekly în decembrie 2020.

În luna octombrie a anului trecut, Gwen Stefani și Blake Shelton au anunțat că s-au logodit. Cei doi s-au cunoscut în 2015, pe platourile de filmare de la The Voice, iar de atunci formează un cuplu. Blake Shelton este și el cântăreț. Pe lângă relația amoroasă pe care o au, cei doi au colaborat și pe partea profesională, lansând piese precum Nobody But You, care a ajuns pe locul 1 în topul Billboard’s Country Airplay, și Happy Anywhere.

În ceea ce o privește pe Gwen Stefani, cântăreața și Gavin Rossdale au anunțat în 2015 că divorțează, punând capăt unei căsătorii care a durat aproape 13 ani. Divorțul lor s-a finalizat un an mai târziu. Cei doi au împreună trei copii: Kingston, Zuma și Apollo.

Tot în 2015, Blake Shelton și Miranda Lambert au divorțat. Artistul a mai fost căsătorit cu Kaynette Williams din 2003 până în 2006.

În luna iunie a acestui an, Gwen Stefani a împărtășit cu fanii ei de pe Instagram o imagine cu ea, în timp ce bea vin și ține în mână un cadou. În partea de sus a imaginii, se regăsește o descriere care i-a făcut pe fanii artistei să speculeze faptul că aceasta și partenerul ei, Blake Shelton, s-ar fi căsătorit în secret. „Ea se căsătorește”, a scris artista.

Citește și:

Zendaya și Tom Holland au confirmat că formează un cuplu

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro