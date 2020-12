Vedetele care au decis să se căsătorească în secret

Suntem mereu la curent cu ceea ce fac celebritățile noastre preferate, însă, uneori, ajung să ne surprindă și să organizeze în secret diverse evenimente importante în viața lor, așa cum este o nuntă.

În cele mai multe dintre cazuri, vedetele au preferat discreția și s-au bucurat de ceremonii restrânse, având alături familia și câțiva prieteni. Așadar, iată care sunt celebritățile care s-au căsătorit în secret:

Scarlett Johansson și Colin Jost

Scarlett Johansson și Colin Jost, gazda unei secțiuni a show-ului Saturday Night Live, au reușit să păstreze foarte bine secretul cu privire la nunta lor. Cei doi s-au căsătorit în luna octombrie a anului 2020, după ce s-au logodit în mai 2019. Potrivit organizației caritabile Meals on Wheels, care a făcut publică informația, cei doi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse, conform regulilor impuse de Center for Disease Control. De asemenea, dorința lor pentru nuntă a fost aceea de a ajuta persoanele în vârstă în această perioadă grea, susținând în același timp și organizația.

Dwayne Johnson și Lauren Hashian

Dwayne „The Rock” Johnson și Lauren Hashian s-au căsătorit pe 18 august 2019 în cadrul unei ceremonii discrete în Hawaii. Cei doi sunt împreună încă din 2007, însă abia în 2019 au făcut și pasul cel mare. Lauren a purtat o rochie semnată Mira Zwillinger, iar The Rock a ales o ținută Ralph Lauren. La câteva zile după eveniment, actorul a declarat că totul a fost organizat în marte parte de familia lui.

Prințesa Beatrice și Edoardo Mapelli Mozzi

După ce și-au reprogramat de două ori nunta, Prințesa Beatrice și Edoardo Mapelli Mozzi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii secrete, la care a fost prezentă familia, în iulie 2020. Palatul Buckingham a confirmat prin intermediul unui comunicat că nunta a avut loc pe 17 iulie. „Ceremonia privată a Prințesei Beatrice și Edoardo Mapelli Mozzi a avut loc vineri, 17 iulie, la 11 dimineața la Royal Chapel of All Saints din cadrul Royal Lodge, Windsor.”

Beyoncé și Jay-Z

Beyoncé și Jay-Z s-au căsătorit în 2008. Ceremonia lor secretă a avut loc în penthouse-ul din Manhattan, care a fost decorat cu 70.000 de orhidee aduse din Thailanda. De-a lungul anilor, nu au fost făcute publice imagini de la nuntă, iar invitaților nu li s-a permis să aibă asupra lor mijloace cu care pot înregistra.

Mila Kunis și Ashton Kutcher

În ceea ce îi privește pe Ashton Kutcher și Mila Kunis, cei doi au organizat o petrecere secretă în 2015, în weekendul în care avea loc și Ziua Independenței. Ashton Kutcher a declarat în emisiunea lui Ellen DeGeneres că au fost foarte discreți pentru că nu au vrut să atragă atenția paparazzilor sau a fanilor.

Cameron Diaz și Benji Madden

După o relație de 7 luni, Cameron Diaz și chitaristul formației Good Charlotte, Benji Madden, s-au căsătorit în 2015. Ceremonia a fost organizată în casa lor din Beverly Hills. „Ne-am căsătorit în sufrageria noastră, în fața prietenilor noștri. Am făcut o mică petrecere în curte”, i-a spus actrița prezentatorului Andy Cohen.

Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk

Gwyneth Paltrow s-a căsătorit în septembrie 2018 cu Brad Falchuck, pe care l-a cunoscut în timp ce filma un rol episodic pentru Glee, după „despărțirea conștientă” de fostul ei soț, Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Căsătoria a avut loc chiar în casa lor din Hamptons.

Penélope Cruz și Javier Bardem

Penélope Cruz și Javier Bardem au început să formeze un cuplu în 2007 și de-a lungul timpului și-au ținut relația departe de ochii presei. În iulie 2010, s-au căsătorit în Bahamas. Alături de ei au fost câțiva prieteni.

Blake Lively și Ryan Reynolds

Blake Lively și Ryan Reynolds formează unul dintre cele mai discrete cupluri de la Hollywood. S-au căsătorit în septembrie 2012, în cadrul unei ceremonii secrete la Boone Hall, care este o fostă plantație de sclavi din Carolina de Sud. Actorul a declarat în august 2020 că regretă că a organizat nunta acolo, iar de atunci cei doi au fost vocali pe tema rasismului și a combaterii acestuia. Potrivit revistei People, la nunta lor a cântat și Florence Welch.

Julia Roberts și Daniel Moder

Julia Roberts și Daniel Moder s-au cunoscut în 2000 pe platourile de filmare ale peliculei The Mexican, unde Daniel era cameraman, iar pe 4 iulie 2002 s-au căsătorit. Cei doi și-au invitat prietenii la ferma lor cu ocazia Zilei Independenței, iar ulterior le-au făcut surpriza spunându-le că se căsătoresc, conform Us Weekly.

Neil Patrick Harris și David Burtka

Neil Patrick Harris, starul din How I Met Your Mother, și David Burtka au fost logodiți mai bine de 5 ani înainte ca în New York să se legalizeze căsătoriile între persoane de același sex. După o relație de 10 ani, s-au căsătorit în 2014 în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Italia. De asemenea, în 2010 au devenit părinții a doi copii prin intermediul unei mame surogat.

Jada Pinkett și Will Smith

Will și Jada Pinkett Smith s-au cunoscut în 1990 la audițiile serialului The Fresh Prince. Chiar dacă Jada nu a primit rolul, ea a început să formeze un cuplu cu Will Smith. Pe 31 decembrie 1997 s-au căsătorit. Jada a dezvăluit într-un episod din Red Table Talk că mama ei își dorea ca ea să se căsătorească, fiind motivul pentru care a făcut acest pas.

Leighton Meester și Adam Brody

Și Leghton Meester și Adam Brody sunt foarte discreți cu privire la relația lor. Drept dovadă, logodna lor a fost anunțată în noiembrie 2013 fără să fie dezvăluite prea multe detalii, iar în februarie 2014 s-au căsătorit.

