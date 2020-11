Atunci când întreaga ta viață se află în lumina reflectoarelor, este foarte greu să nu se afle și de cele mai aprinse și controversate drame care au legătură cu familia.

Aceste celebrități s-au aflat în centrul unor scandaluri de proporții, unele dintre ele culminând și cu violență. Există și familii care au reușit să treacă peste neînțelegerile pe care le-au întâmpinat și să își refacă relația. Află care sunt cele mai aprinse scandaluri dintre celebrități și familiile lor, pe care publicul nu le va uita prea curând:

Prințul William și Prințul Harry

Relația dintre Prințul William și fratele său, Prințul Harry, este una dintre cele mai dezbătute în ultima vreme. Odată cu începutul anului 2020, când Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, au anunțat că se retrag din familia regală britanică, lucrurile între cei doi frați s-au înrăutățit. Unele surse susțin că motivul rupturii ar fi avut legătură cu Prințul William, care i-ar fi spus fratelui său să nu se grăbească în ceea ce privește relația cu Meghan. Altele spun că este cursul firesc, iar Harry și William au viziuni diferite asupra vieții. În august 2020, Omid Scobie, unul dintre autorii cărții Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, declara că ei abia își mai vorbesc, iar Prințul William a fost deranjat de decizia pe care Harry și Meghan au luat-o în ianuarie.

Kourtney și Kim Kardashian

Parcă nicio zi nu poate trece fără o dramă în familia Kardashian. În anul 2019, Kourtney a anunțat că renunță la reality show-ul Keeping Up With The Kardashians pentru că își dorește să se concentreze asupra familiei sale. La vremea respectivă, Kim și Khloe Kardashian i-ar fi cerut lui Kourtney să fie mai deschisă cu privire la viața personală, însă ea a refuzat, motivând că are anumite limite. Într-un trailer al show-ului făcut public la începutul anului 2020, Kim și Kourtney Kardashian sunt protagonistele unui incident violent. Mai exact, Kourtney a aruncat cu o sticlă de apă după Kim, iar aceasta din urmă a devenit și ea agresivă.

Melania și Ivanka Trump

Relația dintre Ivanka și Melania Trump s-a aflat multă vreme în atenția presei. Stephanie Winston Wolkoff, fosta consilieră a Melaniei Trump, a vorbit în cartea ei de memorii, Melania & Me, despre tensiunile dintre cele două. Potrivit lui Wolkoff, Ivanka a fost întotdeauna într-o competiție cu Melania. Tot ea mai spune că a existat o încercare de a ei și a Melaniei de a o ține pe Ivanka departe de ochii presei în timpul ceremonialului de învestire a tatălui său în funcția de Președinte al SUA, din 2016. „Operațiunea Blocarea Ivankăi”, așa cum era numită, ar fi mers până în punctul în care erau rearanjate locurile la mese, astfel încât Melania să nu stea în apropierea fiicei sale vitrege.

Jay-Z și Solange Knowles

Jay-Z a fost implicat într-un scandal de proporții cu Solange, sora lui Beyonce. În anul 2014, după Met Gala, a fost făcută publică o înregistrare video dintr-un lift în care Solange îl agresează fizic pe Jay-Z. Multă vreme s-a vorbit că motivul pentru care Solange a devenit violentă a avut legătură cu infidelitatea lui Jay-Z. În 2017, rapperul a vorbit despre acel incident și a mărturisit că acela a fost singurul de acel tip dintre cei doi și că relația lor este una bună.

Eric și Julia Roberts

Julia Roberts s-a bucurat de-a lungul timpului de sprijinul fratelui său, Eric, care se întâmplă să fie tot actor, precum ea. Relația lor a avut de suferit după ce Eric a decis să se departă de fosta lui soție, Kelly Cunningham, iar Julia a fost martora luptei fratelui său pentru custodia fiicei lui, Emma Roberts. La vremea respectivă, Julia a fost de partea fostei soții a lui Eric, iar de atunci relația nu s-a îmbunătățit. Ba mai mult, Eric consideră că este meritul său pentru atât Julia, cât și Emma Roberts, se bucură astăzi de celebritate.

Madonna și Christopher Ciccone

Madonna a avut o relație apropiată cu fratele ei, Christopher Ciccone. Totul s-a schimbat începând cu 2008, când Christopher a lansat cartea sa de memorii, Life With My Sister Madonna, care a declanșat o dispută cu celebra cântăreață. Christopher nu i-a cerut acordul Madonnei pentru a publica această carte, fapt ce a dus la o distanțare dintre cei doi.

Familia Jackson

Când testamentul regretatului Michael Jackson a fost făcut public, s-a aflat că el i-ar fi exclus pe frații săi, averea revenind mamei sale, Katherine, și celor trei copii: Paris, Blanket și Prince. În 2012, Jermanie, Janet, Tito, Rebbie și Randy au redactat o scrisoare comună prin care îi acuzau pe executorii moștenirii fratelui lor că au falsificat documentele. Ulterior, Katherine a dispărut în mod misterios și s-a solicitat o audiere de urgență care i-a acordat lui TJ Jackson, nepotul lui Michael, custodia temporară a copiilor regretatului artist. Cu câteva zile înainte de audiere, Jermaine, Janet și Randy s-au dus acasă la Katherine pentru a-i lua pe copiii lui Michael de acolo. Înregistrările de la acea vreme au surprins-o pe Janet având un comportament violent față de nepoata sa, Paris.

Kyle și Kim Richards

Kyle și Kim Richards, cele două actrițe din serialul de televiziune Real Housewives of Beverly Hills, nu au o relație atât de apropiată. La finalul primului sezon, Kim a acuzat-o pe Kyle că a furat casa care i se cuvenea după moartea mamei lor. Kylie ar fi spus că motivul are legătură cu dependența de alcool a lui Kyle.

