Adelina Pestrițu, detalii despre deciziile privind creșterea fiicei sale: „E important să știe ce înseamnă…”

Adelina Pestrițu a dezvăluit după ce criterii se ghidează ea și soțul ei când vine vorba de educația fiicei lor.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Adelina Pestrițu, Virgil Șteblea și fiica lor
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

Adelina Pestrițu trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste alături de Virgil Șteblea. Cei doi s-au căsătorit civil pe 3 iulie 2019. În același an, pe 20 iulie, cei doi au avut și cununia religioasă. Au împreună o fiică, pe nume Zenaida Maria.

Adelina Pestrițu, despre creșterea fiicei sale

Adelina Pestrițu a vorbit despre stilul de parenting pe care îl aplică împreună cu soțul ei, Virgil Șteblea. Cei doi au o fiică, Zenaida Maria, în vârstă de 7 ani, și cred că este esențial ca micuța să învețe să spună „nu” atunci când este nevoie.

„Echilibrați. Ne dorim ca parentingul pe care îl avem pentru fiica noastră să fie echilibrat. Nici extraordinar de permisiv, dar nici dur. Undeva la mijloc, cred că este un mod sănătos de a ne crește copilul, pentru că e important să știe că sunt limite. E important să știe ce înseamnă nu. E important pentru ea să știe mai departe cum și când să spună nu, așa că noi am hotărât să avem un parenting echilibrat”, a declarat Adelina pentru Viva.

De asemenea, într-un alt interviu recent, vedeta a explicat și cum gestionează conflictele cu Virgil Șteblea legate de fiica lor:

„Suntem atât de dornici să fie totul perfect și sănătos pentru copil încât, da, noi ne mai batem cap în cap, pentru că nu putem fi întotdeauna de acord, dar discuțiile astea se fac în privat, niciodată în fața copilului. Se mai întâmplă, pentru că e normal, mai ales când cea mică e bolnăvioară. Se mai întâmplă să mai fim și în contradictoriu”, a adăugat Adelina.

De ce Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, nu mai colaborează pe plan profesional

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. După ce a activat o lungă perioadă în televiziune, vedeta s-a orientat către partea de online, acolo unde are diverse proiecte profesionale și colaborări cu branduri. Deși uneori se confruntă cu critici din partea fanilor, Adelina Pestrițu a învățat cum să treacă peste aceste momente.

De-a lungul timpului, Adelina Pestrițu s-a bazat pe soțul ei, inclusiv atunci când a fost vorba despre proiectele din mediu online și diverse afaceri de cuplu, însă recent, creatoarea de conținut a dezvăluit că ea și soțul ei au decis să nu mai colaboreze pe plan profesional.

„Sunt atât de prinsă cu ceea ce am de făcut pentru proiectele mele, activitățile cu copilul și programul de zi cu zi, încât nu prea mai am când să mă implic și în alte afaceri. Momentan îmi aduce destul de multe satisfacții cea pe care o am în online și căreia mă dedic cu tot sufletul. Așa că prefer să mă concentrez pe ceea ce știu cel mai bine să fac și fac din pasiune. Bucuriile sunt mari când muncești în domeniul pe care îl iubești cel mai mult. În plus, personal îmi place să mă dedic întru totul business-ului pe care îl dezvolt și n-aș putea fizic, în acest moment, să mă împart în mai multe, cât să fiu prezentă în tot ceea ce fac”, a povestit Adelina pentru VIVA!.

Citește și:
Dansul „nepotrivit' al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor'. Ce a dezvăluit un invitat

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Jennifer Lopez, mărturisiri rare despre divorțul de Marc Anthony: "O perioadă foarte grea"
People
Jennifer Lopez, mărturisiri rare despre divorțul de Marc Anthony: "O perioadă foarte grea"
Adela Popescu, mesaj pentru soțul ei după plecarea în Thailanda. Radu Vâlcan a început filmările pentru Insula Iubirii: "Îmi spune cât de greu îi este"
People
Adela Popescu, mesaj pentru soțul ei după plecarea în Thailanda. Radu Vâlcan a început filmările pentru Insula Iubirii: "Îmi spune cât de greu îi este"
Ryan Gosling și Eva Mendes, apariție rară împreună după mai bine de 10 ani. Ce moment special au sărbătorit
People
Ryan Gosling și Eva Mendes, apariție rară împreună după mai bine de 10 ani. Ce moment special au sărbătorit
Alexia Eram, surpriză romantică din partea lui Tonghi. Cum o răsfață partenerul ei: "Am găsit asta"
People
Alexia Eram, surpriză romantică din partea lui Tonghi. Cum o răsfață partenerul ei: "Am găsit asta"
Anna Camp a dezvăluit că este bisexuală, la un an după ce și-a confirmat relația cu Jade Whipkey: "Sunt foarte mândră"
People
Anna Camp a dezvăluit că este bisexuală, la un an după ce și-a confirmat relația cu Jade Whipkey: "Sunt foarte mândră"
Eva Zaharescu, vacanță de vis în Africa. Fiica Andreei Berecleanu a cucerit internetul cu imaginile la plajă
People
Eva Zaharescu, vacanță de vis în Africa. Fiica Andreei Berecleanu a cucerit internetul cu imaginile la plajă
Libertatea
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Cine este Alexandru Dodoaia, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki. Are 34 de ani și a cucerit juriul cu preparatul lui
Cine este Alexandru Dodoaia, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki. Are 34 de ani și a cucerit juriul cu preparatul lui
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Cum s-au cunoscut, de fapt, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cine a făcut primul pas
Cum s-au cunoscut, de fapt, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cine a făcut primul pas
Ce face Maria Avram pentru a scăpa de procesul cu Oana Monea. „Războiul” dintre cele două femei continuă și după Insula Iubirii
Ce face Maria Avram pentru a scăpa de procesul cu Oana Monea. „Războiul” dintre cele două femei continuă și după Insula Iubirii
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
catine.ro
Kate Middleton și Prințul William au participat la slujba anuală de Ziua Commonwealth-ului. Prințesa de Wales a impresionat cu o ținută elegantă
Kate Middleton și Prințul William au participat la slujba anuală de Ziua Commonwealth-ului. Prințesa de Wales a impresionat cu o ținută elegantă
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul săptămânii 9 martie – 15 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 9 martie – 15 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din people
Rihanna, decizie radicală privind securitatea familiei după împușcăturile asupra casa ei din Los Angeles
Rihanna, decizie radicală privind securitatea familiei după împușcăturile asupra casa ei din Los Angeles
People

Rihanna a apelat la măsuri noi de securitate după atacul armat de la casa ei din Los Angeles.

+ Mai multe
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil. Ce decizie a luat actrița: "Voi naște la mijlocul verii"
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil. Ce decizie a luat actrița: "Voi naște la mijlocul verii"
People

Laura Cosoi a aflat sexul copilului, însă preferă să îl țină secret pentru a le face o surpriză fiicelor sale.

+ Mai multe
Kate Middleton, apariție fără cusur de Ziua Commonwealth. Prințesa a optat pentru o rochie elegantă, însă bijuteriile purtate au fost în centrul atenției
Kate Middleton, apariție fără cusur de Ziua Commonwealth. Prințesa a optat pentru o rochie elegantă, însă bijuteriile purtate au fost în centrul atenției
People

Kate Middleton a avut o apariție elegantă și rafinată la ceremonia Zilei Commonwealth-ului.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC