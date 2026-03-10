Adelina Pestrițu, detalii despre deciziile privind creșterea fiicei sale: „E important să știe ce înseamnă…”

Adelina Pestrițu trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste alături de Virgil Șteblea. Cei doi s-au căsătorit civil pe 3 iulie 2019. În același an, pe 20 iulie, cei doi au avut și cununia religioasă. Au împreună o fiică, pe nume Zenaida Maria.

Adelina Pestrițu, despre creșterea fiicei sale

Adelina Pestrițu a vorbit despre stilul de parenting pe care îl aplică împreună cu soțul ei, Virgil Șteblea. Cei doi au o fiică, Zenaida Maria, în vârstă de 7 ani, și cred că este esențial ca micuța să învețe să spună „nu” atunci când este nevoie.

„Echilibrați. Ne dorim ca parentingul pe care îl avem pentru fiica noastră să fie echilibrat. Nici extraordinar de permisiv, dar nici dur. Undeva la mijloc, cred că este un mod sănătos de a ne crește copilul, pentru că e important să știe că sunt limite. E important să știe ce înseamnă nu. E important pentru ea să știe mai departe cum și când să spună nu, așa că noi am hotărât să avem un parenting echilibrat”, a declarat Adelina pentru Viva.

De asemenea, într-un alt interviu recent, vedeta a explicat și cum gestionează conflictele cu Virgil Șteblea legate de fiica lor:

„Suntem atât de dornici să fie totul perfect și sănătos pentru copil încât, da, noi ne mai batem cap în cap, pentru că nu putem fi întotdeauna de acord, dar discuțiile astea se fac în privat, niciodată în fața copilului. Se mai întâmplă, pentru că e normal, mai ales când cea mică e bolnăvioară. Se mai întâmplă să mai fim și în contradictoriu”, a adăugat Adelina.

De ce Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, nu mai colaborează pe plan profesional

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. După ce a activat o lungă perioadă în televiziune, vedeta s-a orientat către partea de online, acolo unde are diverse proiecte profesionale și colaborări cu branduri. Deși uneori se confruntă cu critici din partea fanilor, Adelina Pestrițu a învățat cum să treacă peste aceste momente.

De-a lungul timpului, Adelina Pestrițu s-a bazat pe soțul ei, inclusiv atunci când a fost vorba despre proiectele din mediu online și diverse afaceri de cuplu, însă recent, creatoarea de conținut a dezvăluit că ea și soțul ei au decis să nu mai colaboreze pe plan profesional.

„Sunt atât de prinsă cu ceea ce am de făcut pentru proiectele mele, activitățile cu copilul și programul de zi cu zi, încât nu prea mai am când să mă implic și în alte afaceri. Momentan îmi aduce destul de multe satisfacții cea pe care o am în online și căreia mă dedic cu tot sufletul. Așa că prefer să mă concentrez pe ceea ce știu cel mai bine să fac și fac din pasiune. Bucuriile sunt mari când muncești în domeniul pe care îl iubești cel mai mult. În plus, personal îmi place să mă dedic întru totul business-ului pe care îl dezvolt și n-aș putea fizic, în acest moment, să mă împart în mai multe, cât să fiu prezentă în tot ceea ce fac”, a povestit Adelina pentru VIVA!.

Foto: Instagram

