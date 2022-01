Adda, dezvăluiri în lacrimi pe social media

Adda a vorbit întotdeauna cu sinceritate despre probleme pe care le-a întâmpinat până acum. Cântăreața obișnuiește să își țină la curent fanii cu privire la momentele prin care a trecut, iar aceștia o apreciază pentru deschiderea de care a dat dovadă mereu.

Recent, Adda a publicat pe rețelele de socializare un scurt video, în care sunt prezentate diferite clipe din viața ei. Fanii artistei au fost surprinși de unul dintre momentele împărtășite de ea, și anume acela în care plânge, semn că nu își dorește să își ascundă vulnerabilitățile pe social media.

Adda a vorbit cu mai multe ocazii pe rețelele de socializare despre problemele cu care se confruntă și momentele grele prin care a trecut.

„Acum un an de zile, viață mea s-a schimbat, când m-am pricopsit cu o afecțiune medicală, care mă pune zilnic în pericol. Am încercat să fiu puternică și să gândesc pozitiv mereu, însă într-o seară am cedat. Pur și simplu am plâns din toată inima”, scria Adda, pe Instagram, în urmă cu ceva timp.