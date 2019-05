Actorii din „Game of Thrones” își iau rămas bun de la renumitul show printr-un video emoționant

HBO a postat un video emoționant în care actorii din „Game of Thrones” își iau rămas bun de la serial. „Fanii mi-au oferit o identitate pe care nu o aveam. Mulțumesc tuturor oamenilor pe care nu-i cunosc. Pentru că ne-ați permis să continuăm aceste jocuri și să spunem aceste povești”, spune Emilia Clarke.

„Niciodată nu m-am gândit că oamenii o vor plăcea pe Brienne of Tarth. Eram pregătită să nu le placă”, a continuat Gwendoline Christie, care a interpretat rolul lui Brienne of Tarth, unul dintre cele mai îndrăgite personaje de către fani. „Am iubit acest personaj și m-am distrat foarte tare, modul în care oamenii au primit-o în inima lor a fost incredibil și sunt foarte recunoscătoare pentru sprijin”, a povestit Gwendoline emoționată.

„Mi-a plăcut tare mult să joc rolul lui Torumund. A fost o experiență care mi-a schimbat viața”, a adăugat Kristofer Hivju. Video-ul a fost însoțit de un mesaj pe care HBO l-a scris pe Twitter înainte de premiera ultimului episod: „Actorilor, echipei și fanilor din toată lumea, ne închinăm în fața voastră.”

„Game of Thrones” încheie cel de-al optulea sezon cu un documentar de două ore. „Game of Thrones: The Last Watch” va apărea pe HBO pe 26 mai și va arăta imagini din culisele realizării ultimului sezon, invitând fanii „să descopere lacrimile și bucuriile implicate în provocarea de a aduce lumea fantastică a Westeros-ului la viață în studio-uri realiste și câmpurile din Irlanda de Nord”, potrivit unui comunicat de presă. „Camerele vor urmări actorii și echipa de producție în timp ce se confruntă cu vremea extremă, termene limită, dar și nerăbdarea fanilor de a descoperi ce se întâmplă în continuare.”

