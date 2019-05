Finalul Game Of Thrones este interesant, copleșitor, dar atât de plictisitor și previzibil

Wow. Finala. În sfârșit. 8 ani de așteptare. Acțiune. Tristețe. Nerăbdare. Curiozitate. Ce se va întâmpla în finalul Game of Thrones? Niciun alt serial din istoria televiziunii nu a mai avut parte de atâtea speculații precum Game of Thrones.

Nostagicii își vor aminti de celebra scenă Cine l-a împușcat pe J.R.? din serialul iconic Dallas. Ei bine, cam așa a fost fiecare episod Game of Thrones pentru adevărații fani. Poate din acest motiv, episodul final a fost atât de așteptat, un adevărat eveniment, care îi va dezamăgi pe unii fani în aceeași măsură în care le va oferi celorlați satisfacția că fiecare persoanaj a avut finalul pe care chiar îl merita.

SPOILERS ALERT!

Opt sezoane, bătălii cărora le-am uitat deja numărul, un război care a durat cât zece, Regi și Regine care s-au ridicat și au căzut. Totul pentru a ajunge aici, la ultimul episod care ne-a dezvăluit cine a ajuns, într-un final, pe Tronul de Fier.

Regele Celor Șase Regate

Ei bine, deși nu se mai poate vorbi de Tronul de Fier, marele câștigător al finalei a fost, așa cum mulți dintre noi anticipaseră, Bran Stark. Să fim sinceri, povestea a început cu el, cumva avea sens ca și finalul să îl aibă drept protagonist. În prima lui scenă din serial este obligat să își vadă tatăl, Ned Stark, cum execută un membru al Rondului de Noapte, iar finalul primului sezon a adus și o schimbare majoră atunci când Jaime Lannister l-a împins pe ferestră lăsându-l paralizat.

Bran cel Frânt, așa cum îi rămâne numele la finalul serialului, este ales Regele celor Șase Regate – al șaptelea – Nordul – rămânând sub conducerea surorii sale, Sansa.

Tyrion Lannister, maestrul care a schimbat jocul

Recunosc că personajul Tyrion Lannister m-a captivat de la bun început, m-a amuzat și întristat și mi s-a părut poate cel mai complex dintre miile de personaje pe care cele opt sezoane Game of Thrones ni le-a adus pe micile ecrane. Iar finala a venit ca să ne confirme cât de important este acest personaj, chiar din primele minute. El este cel care a descoperit corpurile neînsuflețite, dar îmbrățișate, ale lui Jamie și Cercei, a fost acuzat de Daenerys de trădare și aruncat în închisoare pentru a-și aștepta moartea, reușind și un gest memorabil de sfidare în momentul în care a renunțat la rolul său de Mâna Reginei. Și poate și voi ați gândit pentru câteva minute că acesta este finalul pentru el.

În schimb, el a reușit să îi arate lui Jon Snow care era adevărata sa menire și drumul cel corect, că trebuie să renunțe la dragostea lui pentru Dany dacă vrea să își salveze familia și propria lui viață.

El este cel i-a convins pe toți că Bran merită să fie Rege – chiar dacă ironia face ca acesta să îl numească Mâna Regelui, și este și cel care a adus un strop de umor în finală, preferând să discute despre bordeluri în loc de flotă și alimente pentru oamenii din Regate.

Bătălia mult-așteptată, dar care nu a fost, și final previzibil pentru Daenerys

Toți cei care au văzut precedentul episod al serialului erau convinși că, într-un fel sau altul, Daenerys trebuie să moară. Însă imaginile promo pe care HBO le-a da publicității înainte de finala de azi o arătau pe Daenerys stând în fața unei armate numeroase, pregătită pentru o ultimă bătălie. Bătălie care… nu a fost.. Nimic.. Zero.. Nivelul de dezamăgire – 100%. Nici fapul că l-a condamnat la moarte pe Tyrion Lannister nu ne-a surprins.

Și da, a ajuns la mult doritul Tron de Fier, l-a atins, dar cam atât. Era cumva de așteptat ca Jon Snow să fie cel care să îi pună capăt ambițiilor și dorințelor de război. Până și declarația acestuia dinainte de a o înjunghia – Ești regina mea. Acum și întotdeauna – a părut desprinsă dintr-un film de dragoste siropos și previzibil. Și, o mică sugestie: urmărește clipul piesei Rămăi, cântată de Delia & The Motans, și o să ai o senzație extrem de amuzantă de deja-vu.

Ultimul dragon rămas în viață, Drogon, o vede pe Daenerys moartă în brațele lui Jon Snow și, în loc de a se răzbuna pe acesta pentru că i-a ucis mama, topește mult doritul Tron de Fier înainte de a lua în gheare corpul lui Daenerys și a zbura. Cu alte cuvinte, mai previzibil de atât nici că se putea.

Sansa & Arya – neașteptat de neinteresante

Poate pentru că ne așteptam la o bătălie între Sansa și Daenerys pentru cucerirea Tronului de Fier, poate pentru că Arya a fost eroul neașteptat al războiului cu The Night King salvându-i viața lui Bran, soarta celor două personaje și acțiunile lor din episodul final ni se par atât de neinteresante. Ok, recunoaștem că am apreciat faptul că Sansa a refuzat ca Nordul să fie condus de fratele său, acum Rege al celor Șase Regate, ea rămânând la conducerea Winterfell.

Dar Arya? Decizia scenariștilor de a o transforma într-un Cristofor Columb feminin și de a o trimite să descopere ce este la vest de Westeros pare complet neinspirată.

Reuniunea pe care fanii o vor adora

Exilat la Rondul de Noapte, Jon Snow i se alătură lui Tormund Giantsbane, dar revederea cu lupul său, Ghost, a fost poate cel mai înduioșător moment al finalei. Într-un serial în care un final fericit a fost pur și simplu inexistent până acum, putem spune că acesta este cel care ne-a plăcut cel mai mult.

Este însă finalul pe care noi, fanii, îl meritam? Poate că este doar o părere subiectivă, însă balanța înclină către NU. Cumva, nu pare corect sau justificat să rămâi după un astfel de show cu senzația că toți au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, că Bran va fi cel mai bun Rege, că Sansa va fi Regina perfectă a Nordului, că Arya va avea parte de aventurile pe care și le dorește sau că Jon Snow și Ghost merită să își petreacă toată viața la Rondul de Noapte. Este un final prea frumos și pozitiv pentru un serial atât de controversat, atât de anticipat și de comentat. Vom iubi mereu acest serial și personajele lui, însă cu siguranță finalul este multe prea roz față de ceea ce meritam.

Citește și:

Sute de mii de fani ai serialului Game of Thrones au semnat o petiție pentru refacerea ultimului sezon

Foto: PR

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK