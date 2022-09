Vunk lansează piesa Felicitări, ai reușit!, un îndemn către reflexie și atenție pentru suflet

Vunk lansează o piesă sinceră, Felicitări, ai reușit!, inspirată de refuzul multor persoane de a recunoaște sau a accepta că iubesc, din teama de a nu suferi, de a nu se simți vulnerabili. „E ceva ce, la un moment dat, am trăit și eu, iar ulterior am început să observ asta la din ce în ce mai mulți oameni”, spune Cornel Ilie.

Piesa este și un mesaj ironic de felicitare, adresat celor care fug de propriile sentimente, de oamenii care simt că îi pot face fericiți.

Clipul piesei reliefează și acest aspect și reprezintă totodată o sugestie, un îndemn timid de a ne exprima sentimentele, de a vorbi cu cei din viața noastră sau cu cei ce ne pot asculta asculta despre ceea ce simțim, pentru a putea elibera presiunea vorbelor nespuse.

Actrița Olimpia Melinte este protagonista noii povești Vunk, de care o leagă amintiri frumoase încă din perioada liceului. Colaborarea a fost una extrem de frumoasă, iar Olimpia a redat perfect în clip mesajul piesei. „Sunt convins că multe persoane se vor regăsi în rolul ei atunci când se așează pe scaunul sau pe canapeaua pe care încep să vorbească despre ceea ce simt”, spune Cornel despre rolul actriței.

„Am descoperit trupa Vunk prin liceu, când am făcut o obsesie pentru piesa Lângă inima mea vine inima ta. A fost serioasă această pasiune, pentru că la examenul de mișcare scenică a fost coloană sonoră. Deci aș putea spune că atunci am jucat pentru prima dată într-un videoclip al lor. Unul mai rudimentar și ceva mai dramatic, dar am primit nota maximă. acum nu știu dacă eu sau băieții, dar cert este că i-am cucerit pe profi”, își amintește Olimpia momentul în care a avut primul contact cu trupa și modul în care una dintre piese și-au pus amprenta asupra ei.