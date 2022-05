Cum se înțeleg Olimpia Melinte și soțul ei. Detalii inedite după 13 ani de căsnicie: „Ne dăm spațiu”

Olimpia Melinte și soțul ei au o căsnicie frumoasă de 13 ani și se înțeleg tot mai bine pe zi ce trece. Actrița din serialul „Vlad” a oferit detalii inedite despre relația cu Luca Constantin și a povestit cum reușesc să treacă peste problemele de cuplu și să mențină armonia. Vedeta s-a căsătorit de tânără, la 22 de ani, iar de atunci viața ei este mai fericită, alături de partenerul său.

Celebra actriță a povestit recent care este secretul unei căsnicii fericite. După 13 ani de când Luca i-a devenit soț, Olimpia Melinte a declarat că a știut din prima clipă de când l-a văzut că el este bărbatul cu care vrea să își petreacă restul vieții. Ba mai mult, actrița își amintește totul cu lux de amănunte și nu poate uita momentul când a realizat asta.

Potrivit declarațiilor sale, faptul că se cunoaște cu Luca încă din copilărie i-a ajutat în relația de cuplu. Cu toate că sunt foarte îndrăgostiți, cei doi își acordă reciproc spațiu personal, iar respectul este cheia fericirii lor. Ba mai mult, amândoi au contribuit la întreținerea relației și au știut întotdeauna ce își doresc de la căsnicia lor.

„Tocmai asta ne-a ajutat, faptul că am crescut împreună. Ne dăm spațiu și am pornit la drum pe aceeași autostradă, n-am deviat pentru că am știut mereu ce vrem. Cred în respect și în sinceritate, doar așa doi oameni pot deveni familie. Am știut din prima clipă când l-am văzut. Îmi amintesc perfect locul și momentul când am realizat asta”, a declarat Olimpia Melinte pentru Ego.ro.