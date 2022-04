Nadia Comăneci și Bart Conner au sărbătorit 26 de ani de căsnicie

Nadia Comăneci și Bart Conner formează unul dintre cuplurile legendare ale lumii sportului. Fosta gimnastă și partenerul ei de viață au împlinit 26 de ani de căsnicie, iar cu această ocazie Nadia Comăneci a transmis un mesaj plin de emoție.

Nadia Comăneci a publicat pe contul personal de Twitter o fotografie alături de soțul ei, Bart Conner. Imaginea a fost însoțită de mesajul: „Aniversare fericită, Bart Conner.”

Nadia Comăneci și Bart Conner s-au întâlnit pentru prima dată în 1976, dar s-au căsătorit de-abia două decenii mai târziu, în 1996. Din 1976 datează și primul lor sărut, unul care a fost surprins de camere și care a fost mult comentat atunci când cei doi formau într-adevăr un cuplu.

După ce Nadia a fugit din România, în noiembrie 1989, cei doi au ajuns să se reîntâlnească. În ianuarie 1990, Bart Conner a citit în ziar că Nadia urma să apară într-un show, The Pat Sajak Show, și l-a contactat pe producător, astfel încât să fie și el invitat, dorind să-i facă o surpriză. „M-am gândit că, dacă tot urma să fie la Sajak, de ce să nu mă duc până acolo și să-i zic: „Hey, Nads!”. În cele din urmă, Nadia și Bart Conner au devenit foarte apropiați, soțul ei de astăzi sprijinind-o, la vremea aceea, să scape dintr-o situație dificilă, legată de persoana care o ajutase să fugă din țară și care era managerul ei, după cum arăta New York Times în 1996: „A ajutat-o să-și facă conexiuni care au condus la evadarea ei dintr-o relație abuzivă, și la o nouă viață în Montreal (…) Timp de un an au vorbit la telefon.”

Și Nadia își amintea într-un interviu despre cât de speciale au fost începuturile legăturii lor.

„..după ce am plecat în State, am fost prieteni 4-5 ani, am avut o mare prietenie. El a fost tot timpul grijuliu și eram total diferiți, ceea ce ne-a atras. Am învățat de la el să fii pozitiv și să te bucuri de ce ai astăzi.”

În 1990, Nadia Comăneci și Bart Conner au apărut într-un program ABC, pentru care el a intervievat-o, și după alte câteva luni a fost invitat la ziua de naștere a Nadiei. Anul 1991, marcat de decesul unui prieten comun, i-a adus și mai aproape, iar Conner a invitat-o pe Nadia în Oklahoma, unde acesta conducea o școală de gimnastică.

Nadia Comăneci și Bart Conner s-au căsătorit în 1996 și au un fiu, Dylan, născut pe 3 iunie 2006, pe care Nadia l-a numit „10-le meu perfect. Cel mai bun exercițiu al meu”, ca o aluzie afectuoasă la momentul în care a făcut istorie la Jocurile Olimpice.

Foto: Instagram Nadia Comăneci

