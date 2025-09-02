TIFF prezintă Cinema sub clar de lună, la Promenada Mall

La început de toamnă, Cinema sub clar de lună transformă terasa Promenada Mall într-un cinematograf în aer liber. Între 11 septembrie și 16 octombrie, publicul cinefil va putea participa la o serie de proiecții speciale, cu intrare liberă, organizate în parteneriat cu Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF).

E un pretext perfect pentru a (re)vedea filme clasice din cinematografia românească, precum È pericoloso sporgersi, cu care Nae Caranfil a debutat în 1993 la Cannes, titluri multipremiate, ca Another Round (r. Thomas Vinterberg), unde Mads Mikkelsen face un rol de neuitat, sau comedii savuroase ca Două lozuri (r. Paul Negoescu) și Dineu cu vecinii de sus (The People Upstairs, r. Cesc Gay).

Proiecțiile vor avea loc în fiecare joi, de la ora 20:00, pe terasa de la etajul 2 de la Promenada Mall (Calea Floreasca, nr. 246B).

Programul complet

Joi, 11 septembrie, ora 20:00

Încă un rând (Another Round)

r. Thomas Vinterberg | Danemarca, 2020 | 115′

Patru prieteni, toți profesori la liceu, decid să pună în practică teoria unui psiholog norvegian conform căreia oamenii s-ar fi născut cu un deficit de alcool în sânge și că un consum moderat ne deschide mințile, ne face mai creativi și mai relaxați. Fiecare dintre ei acceptă provocarea cu o rigoare aproape științifică, sperând că le va face viața mai bună. Deși, la început, rezultatele sunt încurajatoare, situația scapă rapid de sub control.

Câștigător al Premiului Oscar pentru Cel Mai Bun Film Străin, în 2021.

Another Round

Joi, 18 septembrie, ora 20:00

È pericoloso sporgersi

r. Nae Caranfil |România, 1993 | 104

Horațiu, un tânăr soldat, se îndrăgostește de Cristina, elevă în ultimul an de liceu, dar echilibrul se rupe odată cu apariția lui Dino, un actor seducător. Povestea este relatată din perspectiva celor trei protagoniști. O comedie plină de confuzii și dorințe ascunse, despre încercarea fiecăruia de a-și depăși limitele. Toți visează să evadeze din propriile constrângeri în căutarea unui orizont mai promițător.

Prezentat la festivalul de film de la Cannes, în 1993, în cadrul Quinzaine des Réalisateurs.

È pericoloso sporgersi



Joi, 25 septembrie, ora 20:00

Iluzii pierdute (Lost Illusions)

r. Xavier Giannoli | Franța, Belgia, 2021 | 149

Adaptare după romanul omonim al lui Honoré de Balzac, Iluzii pierdute spune povestea lui Lucien, un tânăr poet în Franța secolului al XIX-lea, cu mari speranțe și visuri, care se îndrăgostește nebunește de baroneasa Louise de Bargeton, iubitoare de arte. De teama unui scandal, cei doi iubiţi fug la Paris, unde Lucien încearcă să se afirme. Abandonat în scurt timp de baroneasă și falit, tânărul Lucien va descoperi, în Parisul pe care şi l-a dorit cu atâta ardoare, o lume unde orice şi oricine poate fi cumpărat.

Câștigător al premiului pentru cel mai bun film la Premiile César, în 2022.

Joi, 2 octombrie, ora 20:00

Un pas în urma serafimilor

r. Daniel Sandu | România, 2017 | 150

Filmul spune povestea lui Gabriel, un adolescent care își dorește să devină preot și intră într-un seminar teologic ortodox. Inițial încearcă să se adapteze mediului, dar în cele din urmă își dă seama că sistemul este complet corupt și abuziv; nu după multă vreme, el și alți trei colegi sunt etichetați de consiliul școlii drept elevi-problemă. Prinși în lupta pentru putere între un preot incoruptibil, dar abuziv, și un profesor laic viclean și corupt, elevii învață că minciuna, furtul, manipularea și trădarea sunt aptitudini pe care trebuie să și le însușească pentru a rezista în seminar.

Cel Mai Bun Film, Cea Mai Bună Regie (Daniel Sandu), Cel mai bun actor într-un rol principal (Vlad Ivanov), Cel Mai Bun Film de Debut, la Premiile Gopo 2018.

Joi, 9 octombrie, ora 20:00

Dineu cu vecinii de sus (The People Upstairs)

r. Cesc Gay | Spania, 2021 | 82

Julio și Ana sunt împreună de peste 15 ani. Abia dacă se mai privesc, iar certurile au devenit o constantă în relația lor. Într-o seară, Ana îi invită la cină pe vecinii de deasupra. Salva și Laura sunt puțin mai tineri și i-au primit cu brațele deschise atunci când s-au mutat în clădire, dar gemetele constante ce se aud din apartamentul lor a devenit o sursă de tensiune pentru Julio și Ana. Ce nu știu cei doi este că această cină se va transforma pe neașteptate într-un tsunami al emoțiilor.

Nominalizat la Premiile Goya la categoria Cel Mai Bun Film.

Joi, 16 octombrie, ora 20:00

Două lozuri

r. Paul Negoescu | România, 2016 | 86

Două lozuri, regizat de Paul Negoescu, îi are în rolurile principale pe Dragoș Bucur, Dorian Boguță și Alexandru Papadopol și urmărește, cu umor fin, aventurile a trei prieteni care își pun toate speranțele în Loto 6/49 pentru a-și rezolva problemele financiare. Însă câștigul nu aduce doar soluții, ci și complicații, pentru că norocul trebuie însoțit de grijă și prudență – altfel, premiul mult visat riscă să le scape printre degete.

Câștigătorul premiului publicului la Premiile Gopo 2017.

Două lozuri

Cinema sub clar de lună este un proiect organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, în parteneriat cu Nepi Rockcastle și Promenada Mall, powered by TIFF.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro