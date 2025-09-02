TIFF prezintă Cinema sub clar de lună, la Promenada Mall

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
TIFF prezintă Cinema sub clar de lună, la Promenada Mall

La început de toamnă, Cinema sub clar de lună transformă terasa Promenada Mall într-un cinematograf în aer liber. Între 11 septembrie și 16 octombrie, publicul cinefil va putea participa la o serie de proiecții speciale, cu intrare liberă, organizate în parteneriat cu Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF).

E un pretext perfect pentru a (re)vedea filme clasice din cinematografia românească, precum È pericoloso sporgersi, cu care Nae Caranfil a debutat în 1993 la Cannes, titluri multipremiate, ca Another Round (r. Thomas Vinterberg), unde Mads Mikkelsen face un rol de neuitat, sau comedii savuroase ca Două lozuri (r. Paul Negoescu) și Dineu cu vecinii de sus (The People Upstairs, r. Cesc Gay).

Proiecțiile vor avea loc în fiecare joi, de la ora 20:00, pe terasa de la etajul 2 de la Promenada Mall (Calea Floreasca, nr. 246B).

Programul complet

Joi, 11 septembrie, ora 20:00

Încă un rând (Another Round)
r. Thomas Vinterberg | Danemarca, 2020 | 115′

Patru prieteni, toți profesori la liceu, decid să pună în practică teoria unui psiholog norvegian conform căreia oamenii s-ar fi născut cu un deficit de alcool în sânge și că un consum moderat ne deschide mințile, ne face mai creativi și mai relaxați. Fiecare dintre ei acceptă provocarea cu o rigoare aproape științifică, sperând că le va face viața mai bună. Deși, la început, rezultatele sunt încurajatoare, situația scapă rapid de sub control.

Câștigător al Premiului Oscar pentru Cel Mai Bun Film Străin, în 2021.

Another Round

Joi, 18 septembrie, ora 20:00

È pericoloso sporgersi
r. Nae Caranfil |România, 1993 | 104

Horațiu, un tânăr soldat, se îndrăgostește de Cristina, elevă în ultimul an de liceu, dar echilibrul se rupe odată cu apariția lui Dino, un actor seducător. Povestea este relatată din perspectiva celor trei protagoniști. O comedie plină de confuzii și dorințe ascunse, despre încercarea fiecăruia de a-și depăși limitele. Toți visează să evadeze din propriile constrângeri în căutarea unui orizont mai promițător.

Prezentat la festivalul de film de la Cannes, în 1993, în cadrul Quinzaine des Réalisateurs.

È pericoloso sporgersi

Joi, 25 septembrie, ora 20:00

Iluzii pierdute (Lost Illusions)
r. Xavier Giannoli | Franța, Belgia, 2021 | 149

Adaptare după romanul omonim al lui Honoré de Balzac, Iluzii pierdute spune povestea lui Lucien, un tânăr poet în Franța secolului al XIX-lea, cu mari speranțe și visuri, care se îndrăgostește nebunește de baroneasa Louise de Bargeton, iubitoare de arte. De teama unui scandal, cei doi iubiţi fug la Paris, unde Lucien încearcă să se afirme. Abandonat în scurt timp de baroneasă și falit, tânărul Lucien va descoperi, în Parisul pe care şi l-a dorit cu atâta ardoare, o lume unde orice şi oricine poate fi cumpărat.

Câștigător al premiului pentru cel mai bun film la Premiile César, în 2022.

Joi, 2 octombrie, ora 20:00

Un pas în urma serafimilor
r. Daniel Sandu | România, 2017 | 150

Filmul spune povestea lui Gabriel, un adolescent care își dorește să devină preot și intră într-un seminar teologic ortodox. Inițial încearcă să se adapteze mediului, dar în cele din urmă își dă seama că sistemul este complet corupt și abuziv; nu după multă vreme, el și alți trei colegi sunt etichetați de consiliul școlii drept elevi-problemă. Prinși în lupta pentru putere între un preot incoruptibil, dar abuziv, și un profesor laic viclean și corupt, elevii învață că minciuna, furtul, manipularea și trădarea sunt aptitudini pe care trebuie să și le însușească pentru a rezista în seminar.

Cel Mai Bun Film, Cea Mai Bună Regie (Daniel Sandu), Cel mai bun actor într-un rol principal (Vlad Ivanov), Cel Mai Bun Film de Debut, la Premiile Gopo 2018.

Joi, 9 octombrie, ora 20:00

Dineu cu vecinii de sus (The People Upstairs)
r. Cesc Gay | Spania, 2021 | 82

Julio și Ana sunt împreună de peste 15 ani. Abia dacă se mai privesc, iar certurile au devenit o constantă în relația lor. Într-o seară, Ana îi invită la cină pe vecinii de deasupra. Salva și Laura sunt puțin mai tineri și i-au primit cu brațele deschise atunci când s-au mutat în clădire, dar gemetele constante ce se aud din apartamentul lor a devenit o sursă de tensiune pentru Julio și Ana. Ce nu știu cei doi este că această cină se va transforma pe neașteptate într-un tsunami al emoțiilor.

Nominalizat la Premiile Goya la categoria Cel Mai Bun Film.

Joi, 16 octombrie, ora 20:00

Două lozuri
r. Paul Negoescu | România, 2016 | 86

Două lozuri, regizat de Paul Negoescu, îi are în rolurile principale pe Dragoș Bucur, Dorian Boguță și Alexandru Papadopol și urmărește, cu umor fin, aventurile a trei prieteni care își pun toate speranțele în Loto 6/49 pentru a-și rezolva problemele financiare. Însă câștigul nu aduce doar soluții, ci și complicații, pentru că norocul trebuie însoțit de grijă și prudență – altfel, premiul mult visat riscă să le scape printre degete.

Câștigătorul premiului publicului la Premiile Gopo 2017.

Două lozuri

Cinema sub clar de lună este un proiect organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, în parteneriat cu Nepi Rockcastle și Promenada Mall, powered by TIFF.

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
„Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, a primit cronici elogioase la Festivalul Internațional de Film de la Veneția
Lifestyle
„Dinți de lapte”, regizat de Mihai Mincan, a primit cronici elogioase la Festivalul Internațional de Film de la Veneția
Coregraful spaniol Samuel Retortillo caută participanți pentru un Recensământ Poetic la BUK-REȘTI
Lifestyle
Coregraful spaniol Samuel Retortillo caută participanți pentru un Recensământ Poetic la BUK-REȘTI
Big Little Festival, cel mai mare festival din Europa de Est dedicat familiilor, a avut un partener strategic pe măsură: Libertatea
Lifestyle
Big Little Festival, cel mai mare festival din Europa de Est dedicat familiilor, a avut un partener strategic pe măsură: Libertatea
Situații când timpul individual și activitățile separate sabotează cuplul
Lifestyle
Situații când timpul individual și activitățile separate sabotează cuplul
10 actori care au fost obligați să interpreteze roluri pe care nu le doreau
Lifestyle
10 actori care au fost obligați să interpreteze roluri pe care nu le doreau
Ringier domină piața online: Libertatea.ro, pe primul loc în august
Lifestyle
Ringier domină piața online: Libertatea.ro, pe primul loc în august
Libertatea
Tudor Chirilă, critici la adresa lui Nicușor Dan. „Dacă nu e așa, atunci are o problemă cu oamenii care l-au votat”
Tudor Chirilă, critici la adresa lui Nicușor Dan. „Dacă nu e așa, atunci are o problemă cu oamenii care l-au votat”
Raluca Bădulescu și-a enervat foarte tare fostul soț la Asia Express 2025. „Acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng, acum îmi smulg părul din cap”
Raluca Bădulescu și-a enervat foarte tare fostul soț la Asia Express 2025. „Acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng, acum îmi smulg părul din cap”
Imaginea inedită cu Archie și Lilibet, copiii Prințului Harry și ai lui Meghan Markle. Ea i-a arătat cu ocazia sezonului doi al serialului ei de pe Netflix
Imaginea inedită cu Archie și Lilibet, copiii Prințului Harry și ai lui Meghan Markle. Ea i-a arătat cu ocazia sezonului doi al serialului ei de pe Netflix
Imagini cu Mădălina Ghenea pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția 2025. A fost lăudată de presa din Italia
Imagini cu Mădălina Ghenea pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția 2025. A fost lăudată de presa din Italia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză
Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
„N-ai de unde să știi ce-i aia muncă, că n-ai muncit niciodată în viața ta, ok?!” Dana Budeanu, atac dur la adresa soției lui Dan Șucu, Diana. A făcut-o praf pe nevasta celebrului afacerist! De la ce a pornit totul
„N-ai de unde să știi ce-i aia muncă, că n-ai muncit niciodată în viața ta, ok?!” Dana Budeanu, atac dur la adresa soției lui Dan Șucu, Diana. A făcut-o praf pe nevasta celebrului afacerist! De la ce a pornit totul
Wow, ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! Concurenta a rămas și cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă, și fără ispită!
Wow, ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! Concurenta a rămas și cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă, și fără ispită!
catine.ro
Ce gustare de toamnă ți se potrivește, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce gustare de toamnă ți se potrivește, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 3 septembrie 2025. Capricornii se tem de relații amoroase. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 septembrie 2025. Capricornii se tem de relații amoroase. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce ar trebui să mergi pe jos după fiecare masă. Ce arată specialiștii
De ce ar trebui să mergi pe jos după fiecare masă. Ce arată specialiștii
5 legume pe care ar trebui să le consumi pentru a reduce grăsimea viscerală, potrivit nutriționiștilor
5 legume pe care ar trebui să le consumi pentru a reduce grăsimea viscerală, potrivit nutriționiștilor
Mai multe din lifestyle
Începe Festivalul Scrisorilor, ediția a V-a: Love & War – povești intime din mijlocul istoriei
Începe Festivalul Scrisorilor, ediția a V-a: Love & War – povești intime din mijlocul istoriei
Lifestyle

+ Mai multe
Filme și seriale noi de văzut în luna septembrie 2025 pe Netflix
Filme și seriale noi de văzut în luna septembrie 2025 pe Netflix
Lifestyle

În luna septembrie ai ce să urmărești pe Netflix, așa că venim în ajutorul tău cu o listă de filme și seriale noi pe care nu trebuie să le ratezi.

+ Mai multe
Îți dorești să te simți iubită? Ce ai de clarificat și de făcut
Îți dorești să te simți iubită? Ce ai de clarificat și de făcut
Lifestyle

Să te simți și să fii iubită nu ține doar de partenerul tău. Are legătură și cu maniera în care te comporți, nu doar cu el, ci și tu cu tine.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC