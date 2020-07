Roluri care i-au determinat pe actori să își schimbe radical viața

Mulți actori ajung în situația în care să interpreteze roluri excepționale care îi pot determina într-un anumit punct al vieții să se schimbe complet.

Trăind luni, poate ani de zile în pielea unor personaje, ajung chiar fără să vrea să împrumute din trăsăturile lor, iar experiențele din spatele camerelor de filmat au schimbat pentru unii actori cursul vieții. Aceste roluri i-au făcut pe actori să vadă lumea dintr-o altă perspectivă, dar și să își schimbe complet modul în care se raportează la cei din jur.

1. Jim Carrey – Man of the Moon

Jim Carrey a muncit foarte mult pentru a obține rolul Andy Kaufmann în Man of the Moon. Din acest motiv, rolul a dus și la o criză existențială în viața actorului, după cum el a afirmat într-un interviu pentru documentariul Jim & Andy: The Great Beyond. „Nu mai știam cine sunt atunci când s-a terminat filmul. Nu mi-am putut aminti cine eram. Brusc, am fost foarte nefericit și m-am reîntors la problemele mele. Încerc să înțeleg lucruri precum religii și mi se par așa de abstracte.”

2. Brie Larson – Room

Brie Larson s-a documentat timp de șase luni despre abuzul sexual pentru rolul Ma din filmul Room. În urma acestui rol, ea a devenit tot mai vocală și și-a arătat sprijinul pentru supraviețuitoarele agresiunilor sexuale. În 2017, când actorul Casey Affleck a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, Brie Larson a refuzat să aplaude când i-a fost înmânat premiul, actorul fiind implicat într-un proces de agresiune sexuală.

3. Don Cheadle – Hotel Rwanda

Don Cheadle a primit și o nominalizare la Oscar pentru rolul Paul Rusesabagina din Hotel Rwanda. Pentru acest rol, el a călătorit în Ungaria și Rwanda, unde a vizitat Hôtel des Mille Collines din Kigali, locul care a și inspirat povestea filmului. Pentru el, a fost prima experiență acolo, ocazie prin care i-a cunoscut și pe supraviețuitorii genocidului din Rwanda.

4. Nichelle Nichols – Star Trek

Rolul Uhura din Star Trek a fost extrem de important pentru actrița Nichelle Nichols. Sărutul dintre ea și căpitanul Kirk, interpretat de actorul William Shatner a stârnit controverse la vremea respectivă. Însă tocmai asta a ajutat-o să se afirme. Martin Luther King Jr. a spus despre ea că „este un simbol.” În plus, și NASA i-a cerut ajutorul pentru a ajuta la diversitatea femeilor care merg în spațiu.

5. Angelina Jolie – Tomb Raider

Angelina Jolie a fost extrem de apreciată pentru rolul Lara Croft din Tomb Raider. Ea a fost numită ambasadoarea voinței în cadrul Înaltulul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați. În 2005 ea a lansat și National Centre for Refugee and Immigrant Children, prin care oferă asistență juridică gratuită copiilor.

6. Jennifer Garner – Miracles from Heaven

Rolul Christy Beam din Miracles from Heaven a ajutat-o pe Jennifer Garner să vorbească despre cum a ajutat-o credința să depășească momentele dificile din viața ei. „Toată lumea are probleme, iar eu mă gândesc la faptul că le-am înfruntat având credință, dar și fără. Și vă pot spune că este mult mai ușor când ai credință”, a spus Jennifer Garner într-un interviu pentru People.

7. Mary J. Blige – Mudbound

Divorțul de Kendu Isaacs a afectat-o pe actrița și cântăreața Mary J. Blige. Însă rolul Florence Jackson din Mudbound a reprezentat pentru ea un punct de sprijin și a ajutat-o să aibă mai multă încredere în propria persoană. „A trebuit să las în urmă foarte multe lucruri.” Ea a mai spus că regizorul Dee Rees a făcut-o să se descopere și să se aprecieze așa cum este. „Oamenii mă complimentau. Îmi spuneau cât de frumoasă sunt. Nu știam că sunt cu adevărat frumoasă.”

8. James Cromwell – Babe

Încă din anii ’70, actorul James Cromwell era vegetarian, însă cu ajutorul rolului din Babe, el a început să fie tot mai vocal în privința activismului pentru drepturile animalelor. Pentru el, această cauză continuă să fie o luptă centrală a vieții sale și se preocupă de creșterea animalelor. În 2011, și-a împrumutat vocea pentru documentarul Farm to Fridge, care vorbește despre abuzurile animalelor în ferme.

9. Bob Hoskins – Who Framed Roger Rabbit

Who Framed Roger Rabbit și mai cu seamă rolul Eddie Valiant vor rămâne extrem de importante pentru Bob Hoskins și îi vor defini cariera. A devenit cel de-al doilea filmul cu cele mai mari încasări în anul în care a fost lansat, iar totul se datorează lui Bob Hoskins, a cărui interpretare a fost cu adevărat excepțională și convingătoare.

